Harrison Ford doznał kontuzji na planie „Indiany Jones”. Co dalej z filmem?

Aktor zapowiadał, że piąta część przygód „Indiana Jonesa” będzie już ostatnią z jego udziałem. Harrison Ford skończył 79 lat i choć nie zamierza rezygnować z zawodu, to chciałby już zwolnić tempo. Jego decyzja jest chyba słuszna, bo do kontuzji doszło podczas prób do jednej ze scen walki.

„Indiana Jones”. Harrison Ford przerwał zdjęcia

Gwiazdor ćwiczył przed ujęciem scenę walki i uszkodził sobie bark. Nie mógł dalej uczestniczyć w zdjęciach. Rzecznik Disneya poinformował, że harmonogram prac został zmieniony i dostosowany do nieobecności i stanu zdrowia Forda. Reżyser filmu zdecydował zaś, że ekipa nie przerwie pracy i w czasie rekonwalescencji głównego bohatera, będzie kręcić ujęcia, które nie wymagają jego obecności. Nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja Harrisona Forda.

Piąta część sagi ma trafić do kin 29 lipca przyszłego roku. Z reżyserowania filmu wycofał się Steven Spielberg, który uznał, że „Indiana Jones” potrzebuje młodszego reżysera, któremu łatwiej będzie dotrzeć do dzisiejszej publiczności. Rola ta przypadła Jamesowi Mangoldowi, zaś Spielberg pełni funkcję producenta. Poza Harrisonem Fordem, w obsadzie zobaczymy jeszcze Mads Mikkelsen znany widzom między innymi z serialu „Hannibal” oraz Phoebe Waller-Bridge, czyli zdobywczyni nagrody Emmy za główną rolę w serialu „Fleabag”.

Czytaj też:

Ojciec Britney Spears komentuje zeznania córki. „Jest mi bardzo przykro”