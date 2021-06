Już dziś W Polsacie „Noce i dnie”. Tego o filmie na pewno nie wiedziałeś!

Noce i dnie to niekwestionowane arcydzieło polskiej kinematografii. Zarówno film, jak i serial cieszyły się ogromną popularnością i to nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach na świecie. Jadwiga Barańska, za rolę Barbary otrzymała nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia na Berlinale, a 2015 roku film uhonorowano dwoma Diamentowymi Lwami – dla reżysera Jerzego Antczaka za najlepszy film 40-lecia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych oraz dla Barańskiej jako najlepszej aktorki 40-lecia Festiwalu. A czy wiecie, że początkowo nikt nie chciał pomóc Antczakowi w realizacji „Nocy i dni”? O mały włos, a film w ogóle by nie powstał. Co się stało? Zobaczcie, czego nie wiedzieliście o tej kultowej produkcji.

Bogumił Nichcic



Rolę Bogumiła miał zagrać Stanisław Jasiukiewicz, jednak uniemożliwiła mu to choroba. Tylko dlatego w postać wcielił się Bińczycki.



Drzewa



Specjalnie dla realizacji filmu posadzono 300 starych drzew i wykopano staw.





Oscar



„Noce i dni” to jeden z najbardziej utytułowanych polskich filmów. W 1976 roku był nominowany do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego.



Stara i młoda Barbara



Jadwiga Barańska wspominała, że na planie zdjęciowym rano kręciła ujęcia jako młoda Barbara, a wieczorem jako stara. To było dla niej nie lada wyzwaniem.



Długie zdjęcia



Film kręcony był razem z serialem i zdjęcia trwały niemal 3 lata.



Mistrzyni jednego dubla



Gdy kręcono „Noce i dnie” metr taśmy filmowej kosztował dolara i reżyser mógł sobie pozwolić tylko na dwa duble. Jerzy Antczak stwierdził, że dzięki Barańskiej oszczędził, bo była „mistrzynią jednego dubla”.



Widzowie



Przez 40 lat w polskich kinach film obejrzało ponad 22 miliony widzów.





Zagraniczna sława



Film emitowany był w aż 40 krajach na całym świecie.



Film mógł nie powstać



Reżyser w jednym z wywiadów przyznał, że na początku odmówiono mu realizacji filmu, twierdząc, że „Noce i dnie” to gniot, w którym Bogumił sadzi buraki i ma nieznośną żonę.



Dwór



Dwór Niechciców w Serbinowie został wybudowany specjalnie na potrzeby filmu

