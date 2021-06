Open'er Festival 2022 ujawnił kolejną gwiazdę. To popularny amerykański zespół

Ze względu na pandemię Open'er Festiwal po raz drugi został przeniesiony na kolejny rok. Organizatorzy imprezy nie chcieli jednak, by ich fani pozostali z niczym. Stworzyli więc Open'er Park – serię koncertów, które odbędą się latem w Gdyni. Zagrają wówczas Quebonafide, Monika Brodka, grupa Maneskin i The Dumpling.

Imagine Dragons na Open'er Festival 2022

Open'er Festival 2022 odbędzie się w dniach 29 czerwca – 2 lipca na terenie lotniska Gdynia Kosakowo. Do tej pory ujawniono następujących artystów: Twenty One Pilots, BADBADNOTGOOD, Destroyer, Michael Kiwanuka, Seasick Steve, The Chemical Brothers. Dzisiaj do tego grona dołączyła jeszcze grupa Imagine Dragons.

Imagine Dragons powstał ponad 10 lat temu z inicjatywy Dana Reynoldsa. Amerykańska formacja, która powstała w 2009 roku z inicjatywy Dana Reynoldsa, idealnie balansuje na przecięciu kilku gatunków: rocka, popu, elektroniki, a nawet hip-hopu. W 2012 roku na rynek wyszedł ich debiutancki album „Night Visions”, który od razu trafił na 2. miejsce listy Billboard 200.

