Trzeci sezon „Sex Education”. Są pierwsze zdjęcia z planu i data premiery

„Sex Education” - o czym będzie 3. sezon?

Asa Butterfield, czyli serialowy Otis, w najnowszym wywiadzie dla „Guardiana” ze stycznia 2021 roku poinformował, że nowy sezon „Sex Education” nie rozpocznie się dokładnie w tym miejscu, w którym zakończył się drugi. Przypomnijmy, że wówczas Otis wyznał swoje uczucia Maeve w wiadomości głosowej, która jednak została skasowana przez zazdrosnego Izaaca. – Mamy do czynienia z lekkim przeskokiem czasowym od wydarzeń w 2. sezonie. Otis wrócił do szkoły, ale ma na głowe inne rzeczy. Trochę dojrzał ale i stał się bardziej bezczelny. Fajnie było przedstawiać na nowo jego charyzmę. Nie martwcie się jednak, wciąż jest tak samo tragicznie niezręczny – przyznał aktor.

„Zaczął się kolejny rok. Otis ma dziewczynę, Eric chce uprawiać seks, a Jean będzie mieć dziecko. Tymczasem nowa dyrektorka szkoły, Hope (w tej roli Jemima Kirke), próbuje przywrócić Moordale do rangi filaru doskonałości, Aimee odkrywa feminizm, Jackson przeżywa zauroczenie, a zagubiona wiadomość głosowa wychodzi na jaw” - czytamy w opisie Netfliksa.

„Sex Education” - obsada

W serialu występują m.in. Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Tanya Reynolds i Mikael Persbrandt. W trzecim sezonie do obsady dołączą nowe osoby. Jemima Kirke, znana z serialu HBO „Dziewczyny”, zagra „byłą uczennicę Moordale i nową dyrektorkę Hope, która planuje zmienić szkołę w doskonałość, jaką pamięta”.

Świetna wiadomość czeka także fanów „Harry'ego Pottera”. Do obsady dołącza także filmowy Lucius Malfoy czyli Jason Isaacs. Zagra on Petera Groffa, odnoszącego większe sukcesy i nieco zakochanego w sobie starszego brata pana Groffa. Do ekipy dołącza także Dua Saleh, artysta i autor tekstów, który będzie grał „Cala”, niebinarnego ucznia.

„Sex Education” - kiedy nowe odcinki

Netflix poinformował, że trzeci sezon produkcji będzie liczył osiem odcinków. Nowe przygody Otisa i uczniów liceum Moordale High będziemy mogli oglądać od 17 września.

