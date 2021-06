„Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni”. Marvel prezentuje nowy trailer swojego hitu

Z powodu pandemii koronawirusa, fani Marvela długo musieli czekać na kolejne filmy ze swoimi ulubionymi superbohaterami. Wszystko wskazuje jednak na to, że 2021 rok będzie udany dla franczyzy i samych widzów. Oprócz kilku seriali na platformie Disney+ oraz długo wyczekiwanej premiery „Czarnej Wdowy”, dostaniemy też pierwszy film z przewagą azjatyckich bohaterów. Biorąc pod uwagę ogólne zainteresowanie marką i sukcesy podobnych przedsięwzięć w ramach MCU („Czarna Pantera”, „Kapitan Marvel”), także tutaj możemy spodziewać się dużego hitu frekwencyjnego.

Opublikowany właśnie zwiastun odsłania nam całkiem sporo. Pojawiają się postaci znane z kart komiksów, fantastyczne stworzenia, piękne lokacje oraz sporo efektów specjalnych. Pierwszy raz widzimy tytułowe pierścienie. Możemy też dłużej przyglądać się umiejętnościom aktorskim nowych artystów, dołączających do gwiazdozbioru Marvela. Pełny zwiastun daje też nam jasno do zrozumienia, że osią całej tej historii będzie relacja ojciec - syn.

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni”. Twórcy i obsada

Film „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni” wyreżyserował Destin Daniel Cretton, weteran kina niezależnego, którego kinomaniacy kojarzyć mogą z obrazami „Tylko sprawiedliwość”, „Szklany zamek” czy „Przechowalnia numer 12”. W obsadzie „Shang-Chi” zobaczymy m.in.: Simu Liu jako Shang-Chi, Tony'ego Leunga jako Mandaryna, a także Awkwafinę, Ronny'ego Chienga i Michelle Yeoh.

Oczekuje się, że rola Simu Liu w filmie będzie jego przełomem dla aktora lubianego za kreację w serialu CBC „Kim's Convenience”. Chociaż wcześniej pojawił się m.in. w „Pacific Rim” Guillermo del Toro, nigdy wcześniej nie odegrał tak znaczącej dla całego filmu roli, jak w „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”. Równocześnie będzie to pierwszy azjatycki główny bohater w filmach Marvel Cinematic Universe.

Shang-Chi – co wiemy o bohaterze?

Shang-Chi został wychowany na zabójcę przez swojego ojca. Został także poddany eksperymentom alchemicznym. Dopiero po latach zdał sobie jednak sprawę z tego, jak złym człowiekiem był jego rodziciel. Postanowił sfingować swoją śmierć. Później zaczął atakować różne jednostki zbrodniczego imperium swojego ojca i sprzymierzył się z jego wrogiem. W komiksach Marvela jako osobny bohater zaczął pojawiać się w 1983 roku.

„Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni”. Data premiery

Premiera filmu „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni” została zaplanowana na 3 września tego roku.

Czytaj też:

Czarna Wdowa była „hiperseksualizowana i traktowana jak przedmiot”. Ostre słowa Scarlett Johansson w kontekście filmu „Iron Man 2”