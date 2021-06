To już dziś! Rusza Polsat SuperHit Festiwal 2021. Kogo zobaczymy na sopockiej scenie?

Specjalnie dla widzów Polsat oraz sopockiej publiczności w Operze Leśnej zaśpiewają największe gwiazdy muzyki, a artyści kabaretowi zaprezentują swoje najśmieszniejsze skecze. W piątek gospodarzami imprezy będą Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz oraz Piotr Bałtroczyk.

Jubileusz Beaty Kozidrak i „Sopocki Hit Kabaretowy”

Polsat SuperHit Festiwal otworzy koncert „Płynie w nas gorąca krew” Beaty Kozidrak i grupy Bajm. Publiczność oraz widzowie usłyszą ich największe hity, takie jak „Biała armia”, „Ta sama chwila” czy „Myśli i słowa” w nowych aranżacjach. Następnie na scenie pojawi się Piotr Bałtroczyk, który poprowadzi „Sopocki Hit Kabaretowy”. Jego gośćmi będą między innymi Kabaret Ani Mru Mru, Kabaret Czesuaf, Kabaret Moralnego Niepokoju, Grupa MoCarta i Jerzy Kryszak.

Polsat SuperHit Festiwal 2021. „Najlepsi z Najlepszych”

Drugiego dnia imprezy czeka nas specjalny występ grupy Enej, która to 10 lat temu wygrała polsatowski show „Must Be The Music. Tylko Muzyka” oraz koncert „Najlepsi z Najlepszych”, czyli wykonawców, których piosenki stały się największymi przebojami. Zaśpiewają dla nas między innymi Sławomir, Michał Szpak, Doda, Andrzej Piaseczny, Paweł Domagała, Kayah, Kortez, Justyna Steczkowska, Golec Uorkiestra i Viki Gabor. Gościem specjalnym będzie grupa Maneskin, czyli zwycięzcy tegorocznej Eurowizji. Gospodarzami wieczoru będą Karolina Gilon i Maciej Dowbor.

Polsat Superhit Festiwal 25 i 26 czerwca o godzinie 20:00 na antenie Polsatu

