Jolanta Fraszyńska opowiedziała o walce z depresją i stanami lękowymi. „Myślałam, że umieram”

Początkowo Jolanta Fraszyńska sądziła, że dokuczające ją dolegliwości wynikają z przepracowania. Jednak po wizycie u lekarza okazało się, że gwiazda cierpi na nerwicę lękową.

„Myślisz, że tracisz przytomność, że umierasz”

– Doświadczenie lęku panicznego. Kiedy wali ci serce, kręci się w głowie, myślisz, że tracisz przytomność, że umierasz. Lękowcy dobrze wiedzą, o czym mówię. Zrozumiałam wtedy, że muszę w trybie pilnym zająć się sobą – wyznała aktorka w wywiadzie dla „Pani”. Po diagnozie Fraszyńska zdecydowała się zmienić swoje dotychczasowe życie. Przeprowadziła się za miasto i zapisała na terapię. – Wtedy tego nie rozumiałam, ale rzeczywiście mnóstwo ludzi w sytuacjach trudnych, czasem ekstremalnych, po doświadczeniach choroby zmienia swoje życie nawet o 180 stopni – powiedziała gwiazda.

Czym jest nerwica lękowa?

Nerwica lękowa to zaburzenia emocjonalne, natrętne myśli, a także zaburzenia działania narządów lub objawy psychosomatyczne. Chorobę charakteryzuje to, że osoby zmagające się z nerwicą zdają sobie sprawę z tego, że ich objawy mają charakter psychiczny, ale nie zmienia to faktu, że odczuwają silny lęk z nimi związany. W przypadku nerwicy lękowej występuje też, tak zwane sprzężenie zwrotne, czyli sam lęk wywołuje kolejne objawy somatyczne, a te same w sobie wywołują strach.

