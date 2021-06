Weekend na Netflixie. Premiera serialu „Sex/life”, thriller „Ray” i nowy sezon „The A list”

Jeśli weekend wolisz spędzić w domu, to zobacz, co nowego przygotował dla swoich widzów Netflix. Jest w czym wybierać!

Netflix. Nowy serial erotyczny „Sex/life”

Sex/life to historia trójkąta miłosnego pomiędzy pewną kobietą, jej mężem i... jej tajemniczą przeszłością. Billie Connely jest przykładną żoną i matką, ale spokojne życie zaczyna ją powoli nudzić i tęskni za przeszłością. We wspomnieniach wraca do czasów, gdy mieszkała w Nowym Jorku i prowadziła bardzo intensywne życie erotyczne. Pewnego dnia dziennik Billie odczytuje jej mąż. W ten sposób pozna nieznaną mu stronę żony. Czy zdecyduje się odejść? A może przełamie się i będzie chciał spełnić jej fantazje? Premiera „Sex/life” w piątek 25 czerwca.

Thriller „Ray” i drugi sezon „The A list”

Również w piątek, 25 czerwca premierę będzie miał indyjski serial „Ray”. To psychologiczny thriller oparty na opowiadaniach pisarza Satyajita Raya. Każdy odcinek będzie odrębnym opowiadaniem. Znajdziemy w nim dreszczowiec, dramat, a nawet satyrę. Z kolei fani „The A list” w końcu doczekali się nowego sezonu. Przypomnijmy, to serialowa opowieść o nadprzyrodzonych zjawiskach, które spotykają nastolatków przebywających na letnim obozie.

