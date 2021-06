Polsat SuperHit Festiwal 2021. Doda zaapelowała do mediów. O co gwiazda prosi dziennikarzy?

Jakiś czas temu media zelektryzowała wiadomość, że Doda rozwodzi się ze swoim mężem Emilem Stępniem. Dzisiaj gwiazda zaśpiewa w Operze Leśnej. Piosenkarka zaapelowała do mediów, by podczas wywiadów nie pytali o jej życie prywatne.

„Skupcie się na moim powrocie na scenę, a nie na życiu prywatnym”

Gwiazda wyznała, że powrót na scenę po półtorarocznej przerwie jest dla niej bardzo ważnym momentem. „Chciałabym, żebyście zadając mi pytania, tym razem skupili się głównie na moim powrocie na scenę i na nowym singlu » Don't wanna hide «, a nie na życiu prywatnym. Wiecie, że zawsze mogliście pytać mnie o wszystko, ale musicie zrozumieć, że decyzję o rozstaniu podjęłam w tamtym roku, po to, by móc przez ten czas, nie na oczach mediów, przeżyć to w spokoju” – napisała Rabczewska w social mediach.

Doda przyznała, że potrzebowała czasu, by poukładać sobie wszystko w głowie i przygotować się na nowy rozdział, który właśnie zaczyna. „Temat jest dla mnie zamknięty. Jesteśmy już na innym etapie życia. Każdy ma już swoje” – stwierdziła gwiazda i dodała, że wymagało to od niej wielkiej dojrzałości. Teraz jednak zaczyna nowe życie. „Nie chcę wracać do tego, co było. Dzięki za zrozumienie” – zakończyła piosenkarka.

