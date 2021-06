Już dziś Maneskin zagra na Polsat SuperHit Festiwal. Co wiemy o wokaliście grupy?

Grupa istnieje od pięciu lat. W skład wchodzą wokalista Damiano Dawid, perkusista Ethan Torchio i gitarzyści Victoria De Angelis oraz Thomas Raggi. Maneskin zaczynał od grania na ulicach Rzymu. Popularność przyniósł im udział we włoskiej edycji „X Factor” w 2017 roku. W show zajęli drugie miejsce.

Polsat SuperHit Festiwal 2021. Kim jest Damiano David z Maneskin?

Damiano David ma 22 lata. Z kolegami z zespołu zna się jeszcze z czasów szkolnych. To on jest twórcą większości tekstów do piosenek Maneskin. Gdy grupa zwyciężyła najpierw na festiwalu w San Remo, a później podczas tegorocznej Eurowizji, David stał się bardzo sławny, głównie wśród pań. Jego konto na Instagramie śledzi niemal 2 miliony osób.

Wokalista długo ukrywał swoje życie prywatne, niedawno jednak nie tylko potwierdził, że jest w związku z modelką Giorgią Soleri, ale i oświadczył się swojej wybrance, o czym poinformował za pośrednictwem social mediów. Modelka przeprowadziła się z Mediolanu do Rzymu, by być bliżej narzeczonego. Związek z charyzmatycznym muzykiem sprawił, że Soleri z dnia na dzień stała się jedną z najpopularniejszych celebrytek we Włoszech.

