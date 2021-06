Polsat SuperHit Festiwal 2021. Doda, Maneskin i Andrzej Piaseczny. Zobacz, jak prezentowały się gwiazdy

Drugiego dnia Polsat SuperHit Festiwal 2021 podczas koncertu „Najlepsi z najlepszych” publiczność miała okazję posłuchać zarówno młodych artystów polskiej sceny, jak Michał Szpak, Sanah czy Viki Gabor, oraz uwielbianych od lat Kayah, Andrzeja Piasecznego i Golec uOrkiesty. Gościem specjalnym tego wieczoru była włoska formacja Maneskin.

Maneskin rozgrzał sopocką publiczność

Największą gwiazdą Polsat SuperHit Festiwal 2021 była bez wątpienia grupa Maneskin. Zwycięzcy tegorocznej Eurowizji dali koncert, który publiczność nagrodziła owacjami na stojąco. Zespół postanowił również wykorzystać chwilę, by zaapelować o równe prawa dla wszystkich. Damiano David, który jest wokalistą grupy, pocałował na scenie swojego kolegę. – Każdy powinien móc to zrobić bez odczuwania strachu! Każdy powinien móc kochać, kogo tylko mu się k*** podoba – wykrzyczał artysta, a widownia nagrodziła go gromkimi brawami.

Doda ulubioną artystką internautów

Podczas koncertu „Najlepsi z najlepszych” na scenie zaprezentowali się między innymi Justyna Steczkowska, Andrzej Piaseczny, Viki Gabor, Michał Szpak, Kayah, Paweł Domagała, IRA, Pectus i Doda. Użytkownicy portalu Interia głosowali zaś na swojego ulubionego wykonawcę koncertu. Plebiscyt wygrała Doda. – Mamy w Interii takie powiedzenie, że nie dyskutuje się z liczbami i użytkownikami – powiedział, wręczając artystce nagrodę Piotr Witwicki, redaktor naczelny portalu.

