Nowy program randkowy Netfliksa. Uczestnicy będą przebrani za zwierzęta

Programy, w których grupa obcych sobie osób szuka miłości nie są niczym nowym, jednak produkcja Netfliksa jest zupełnie inna niż, to co do tej pory znaliśmy. Na ekranach zobaczymy kilkoro singli, którzy wezmą udział w randkach w ciemno. I nie byłoby w tym niczego szczególnego gdyby nie fakt, iż uczestnicy programu będą mieli na sobie specjalne kostiumy m.in. zwierząt, kosmitów czy stracha na wróble.

Randkowicze nie będą widzieli swoich twarzy, a jedynie efektowne przebrania. Każdy odcinek będzie przedstawiał jedną osobę, która szuka swojej drugiej połówki. Zostanie jej przedstawionych trzech kandydatów.

Producenci programu twierdzą, że dzięki temu uczestnicy ocenią potencjalnych partnerów na podstawie ich charakteru a nie wyglądu. „»Sexy Beasts« to nowy program randkowy, który wykorzystuje najnowocześniejszą protetykę, aby przetestować prawdziwą chemię” randek w ciemno – podkreśla Netflix.

Netflix. „Sexy Beasts” – od kiedy?

Producenci programu poinformowali, że zrealizowane zostaną dwa sezony programu. Będą się składać z sześciu półgodzinnych odcinków. Pierwsza odsłona show pojawi się na Netfliksie 21 lipca.



