Były mąż Britney Spears wydał oświadczenie. Jak Kevin Federline skomentował kuratelę gwiazdy?

W zeszłym tygodniu Britney Spears opowiedziała przed sądem o kurateli, którą już od 13 lat pełni nad nią ojciec. Żaliła się na to jak jest traktowana, mówiła, że nie może podejmować sama żadnych decyzji i czuje się „zastraszona, ignorowana i sama”. Gwiazda chce w końcu odzyskać wolność. Wspierają ją w tym fani, organizując manifesty pod hasłem „uwolnić Britney” i wiele światowych sław. A co myśli na ten temat Kevin Federline?

Były mąż Britney wspiera gwiazdę

Adwokat Kevina Federline'a wysłał do mediów krótkie oświadczenie. „Pan Federline nie był w żaden sposób zaangażowany w proces ustanawiania kurateli nad panią Spears. Uważa jednak, że najlepszą rzeczą dla ich dzieci jest zdrowie i szczęście ich matki i jeśli jest to możliwe bez kurateli, to cudownie” – można przeczytać w oświadczeniu. Były mąż gwiazdy zapewnia, że chciałby, żeby wokalistka była szczęśliwa, a z jej słów wynika, że żyje pod ogromną presją. Jeśli sąd zdecyduje się zdjąć kuratelę, to Federline będzie się chciał jedynie upewnić, że ich dzieci są bezpieczne pod opieką matki.

Małżeństwo Britney Spears i Kevina Federline'a

Britney Spears poznała swojego przyszłego męża w 2004 roku i już kilka miesięcy później stanęła z nim na ślubnym kobiercu. Ich związek wywołał spory skandal, bo Kevin Federline porzucił dla gwiazdy swoją ówczesną partnerkę, która lada dzień miała urodzić mu drugie dziecko. Spears i jej mąż doczekali się dwóch synów Seana Prestona i Jaydena Jamesa, jednak ich małżeństwo rozpadło się w 2007 roku.

