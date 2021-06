Serial „Harry & Meghan: Escaping the Palace”. Mamy pierwszy zwiastun. Jak Wam się podoba?

Najpierw Lifetime zrealizował film „Harry & Meghan” opowiadający historię nowożeńców. Rok później pokazano „Harry & Meghan: Becoming Royal”, w którym pokazano relacje łączące księcia Harry'ego i jego żonę z rodziną królewską. Ostatnia część opowiada o ucieczce pary z pałacu.

Dlaczego Harry i Meghan uciekli z pałacu?

Stacja zapowiadała, że „Harry & Meghan: Escaping the Palace” zdradzi, co tak naprawdę wydarzyło się w rodzinie królewskiej i dlaczego książę Harry zdecydował się porzucić wszystko i przenieść się z żoną i synkiem do Stanów Zjednoczonych. Ponoć w filmie zobaczymy kulisy trudnych relacji – Meghan Markle z księżną Kate oraz Harry'ego, jego brata Williama i księcia Karola.

Portal Deadline z kolei donosi, że widzowie zobaczą izolację i smutek rosnący w żonie księcia, która nie mogła liczyć na wsparcie lub zrozumienie kogokolwiek poza jej mężem i strach Harry'ego, że tragiczna historia jego matki się powtórzy, a on nie będzie w stanie uchronić ani żony, ani swojego syna. W głównych rolach zobaczymy Jordana Deana i Sydney Morton. Premiera planowana jest pod koniec tego roku.

