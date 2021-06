Andrzej Piaseczny znalazł sposób na ministra Czarnka. „Załatwmy go miłością”

Przypomnijmy, wokalista Damiano David namiętnie pocałował w trakcie występu swojego kolegę z zespołu. – Każdy powinien móc to zrobić bez odczuwania strachu! Każdy powinien móc kochać, kogo tylko mu się k*** podoba – wykrzyczał w stronę publiczności, za co został nagrodzony brawami.

Andrzej Piaseczny chce „załatwić ministra Czarnka miłością”

W wywiadzie dla portalu Plotek wokalista wyznał, że sam planuje realizację teledysku, w którym ma być podobny przekaz. Andrzej Piaseczny postanowił również wspomnieć o ministrze edukacji i nauki Przemysławie Czarnku, który znany jest ze swoich bardzo konserwatywnych poglądów i częstych ataków na środowisko LGBT+. – U nas, w naszym kraju to jest kontrowersja i myślę, że powinno się ministra Czarnka załatwić miłością – stwierdził artysta.

Na początku maja Andrzej Piaseczny zdecydował się na coming out i zrobił to poprzez swój utwór „Miłość”, opowiadający o uczuciu pomiędzy dwoma mężczyznami. Przyznał wówczas, że jest to piosenka o nim. – „Miłość” jest odważnym utworem, chociaż co to za odwaga? Na świecie to są normalne rzeczy, w Polsce jeszcze nie do końca. W piosence mówię o tym, że każdy rodzaj miłości jest bardzo ważny i dobry. Nie wolno nikogo wykluczać – mówił piosenkarz w rozmowie z Radiem Zet.

Czytaj też:

Serial „Harry & Meghan: Escaping the Palace”. Mamy pierwszy zwiastun. Jak Wam się podoba?