HBO GO ma dla nas kolejny dobry dokument. Ronan Farrow odkrywa prawdę o Hollywood w „Złap i ukręć łeb”

„Złap i ukręć łeb”

Sześć półgodzinnych odcinków serialu dokumentalnego HBO „Złap i ukręć łeb” jest ekranizacją kameralnych wywiadów z sygnalistami, dziennikarzami, prywatnymi detektywami i informatorami przeprowadzonymi przez zdobywcę nagrody Pulitzera, Ronana Farrowa, podczas pracy nad jego podcastem i bestsellerową książką, w Polsce wydaną pod tytułem „Złap i ukręć łeb. Szpiedzy, kłamstwa i zmowa milczenia wokół gwałcicieli".

W serialu, który jest ekranizacją wspominanego podcastu i książki, podjęto kilka nowych wątków. Zobaczymy w nim także niepublikowane nigdy wcześniej materiały filmowe i poznamy nowe informacje na temat tej szokującej sprawy, które twórcy serialu zestawili z ciekawą ścieżką dźwiękową, zdjęciami z oryginalnych dokumentów, nagraniami, fotografiami, archiwalnymi filmami i elementami grafik.

Produkcja przedstawia nowy punkt widzenia i informacje na temat szeroko zakrojonego śledztwa, którego celem było nie tylko ujawnienie sposobu działania jednego wpływowego przestępcy seksualnego (Harvey Weinstein), ale także całego układu i sieci powiązań, który przez lata zapewniał mu bezkarność. Najnowsze ustalenia zaskoczą nawet tych widzów, którzy na bieżąco śledzili sprawę.

Twórcy dokumentu

Za reżyserię serialu dokumentalnego HBO „Złap i ukręć łeb” odpowiadają zdobywcy nagrody Emmy, Fenton Bailey oraz Randy Barbato (film HBO „Księżniczka na kacu”), którzy pełnią także obowiązki producentów. Producentem wykonawczym jest Ronan Farrow. Za produkcję odpowiada Mona Card, a produkcję i montaż Freancy Kachler. Kolejnym producentem jest też Unjin Lee. Obowiązki starszego producenta ze strony HBO pełni Tina Nguyen, a producentami wykonawczymi są Nancy Abraham i Lisa Heller.

Premiera na HBO GO

Premiera nowego serialu dokumentalnego HBO „Złap i ukręć łeb” („Catch and Kill. The Podcast Tapes”) odbędzie 13 lipca w HBO GO. Tego dnia do serwisu dodane zostaną dwa pierwsze odcinki. Kolejne, po dwa, dodawane będą co tydzień we wtorki. Serial liczy 6 odcinków.

Opisy odcinków serialu dokumentalnego „Złap i ukręć łeb”

„Złap i ukręć łeb”, odcinek 1: „The Wire” – premiera w HBO GO: 13 lipca

Ambra Gutierrez, modelka o filipińsko-włoskich korzeniach, ujawnia kulisy tajnej policyjnej operacji, która zakończyła się uzyskaniem od Harveya Weinsteina obciążających go zeznań. Ambra opowiada także, że kiedy władze odmówiły wszczęcia śledztwa w jej sprawie, postanowiła zachować dowody przestępstwa.





„Złap i ukręć łeb”, odcinek 2: „The Reporters” – premiera w HBO GO: 13 lipca

Ken Auletta, doświadczony reporter dziennika The New Yorker, i Kim Masters, dziennikarka magazynu The Hollywood Reporter, opowiadają o prowadzonym przez wiele lat śledztwie, które miało na celu ujawnienie tajemnicy poliszynela, jaką był uprawiany przez Weinsteina proceder oraz nieustanne próby tuszowania sprawy.





„Złap i ukręć łeb”, odcinek 3: „The Assistants” – premiera w HBO GO: 20 lipca



Rowena Chiu, która pracowała kiedyś w spółce Weinsteina jako asystentka, otwarcie przyznaje, że była przez niego molestowana. Opowiada także o trudnych decyzjach, jakie musiała podjąć wraz z inną asystentką Zeldą Perkins, próbując pociągnąć producenta do odpowiedzialności i wyjaśnia dlaczego zdecydowała się milczeć przez kilkanaście lat.



„Złap i ukręć łeb”, odcinek 4: „The Producer” – premiera w HBO GO: 20 lipca



Rich McHugh wspomina pracę z Ronanem Farrowem nad reportażem wyemitowanym na antenie NBC News, wywiadach z Rose McGowan i innymi zaproszonymi przed kamerę informatorami oraz rosnące w nim przekonanie, że ktoś wpływowy próbuje sabotować dziennikarskie śledztwo.



„Złap i ukręć łeb”, odcinek 5: „The Editors” – premiera w HBO GO: 27 lipca



David Remnick i Deirdre Foley-Mendelssohn, wydawcy dziennika The New Yorker, adwokat Fabio Bertoni oraz eksperci Tammy Kim i Fergus McIntosh opisują żmudny proces weryfikacji szczegółowych informacji związanych ze sprawą i groźbach ze strony prawników Weinsteina.



Złap i ukręć łeb, odcinek 6: „The Spy” – premiera w HBO GO: 27 lipca



Tajny agent Igor Ostrovsky opowiada, że został zatrudniony, aby śledzić Farrowa i zbierać dyskredytujące go informacje. Opisuje także nieoczekiwany zwrot akcji, który skłonił go, aby przejść na drugą stronę i zostać informatorem dziennikarza. John Scott-Railton z Instytutu The Citizen Lab opisuje rozwój usług szpiegowskich realizowanych na zlecenie prywatnych klientów, ich konsekwencje oraz działania, które mają na celu zwalczanie tego rodzaju praktyk.Czytaj też:

