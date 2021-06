Syn Moniki Richardson ma zespół Aspergera. „Dziwnie się zachowywałem”

O tym, że jej syn ma zdiagnozowany zespół Aspergera, Monika Richardson powiedziała w mediach już dawno temu. Teraz on sam zdecydował się zabrać głos.

„Strasznie dziwnie się zachowywałem”

– W przedszkolu się strasznie dziwnie zachowywałem i nauczyciele byli podejrzliwi – opowiadał o pierwszych objawach Tomasz Malcolm. – Gdy miałem trzy lata to w Anglii zdiagnozowano u mnie Aaspergera. Było to tuż po tym, jak usiadłem w kokpicie samolotu w Brooklands Museum i pokazałem, jak co działa. Nauczył mnie tego ojciec – wspominał dziewiętnastolatek.

Dziennikarka zawsze podkreślała, że mimo Aspergera, jej syn świetnie sobie radzi i może pochwalić się niejednym sukcesem. Gdy nadszedł czas matury Tomasza, Richardson przyznała, że dla niej oznacza to koniec pewnego etapu, który obfitował w miłość, walkę, szczęście i pracę. „Jestem z Tomka bardzo dumna, z tego, co osiągnął i jak sobie radzi. Sam fakt, że przystępuje do matury, jest dla mnie dowodem na to, że jego Asperger nie ma nad nami władzy” – napisała na Instagramie dziennikarka.

Co jest zespół Aspergera?

Zespół Aspergera to łagodna forma autyzmu dziecięcego, zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Dorośli z zespołem Aspergera uważani są często za osoby żyjące we własnym świecie. Wśród wyróżniających go cech wymieniane są brak empatii, upośledzenie interakcji społecznych, brak chęci współpracy lub nieumiejętność współpracy w grupie i kłopoty z tworzeniem więzi emocjonalnych.

