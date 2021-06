George R.R. Martin zapowiada: Będzie nowe zakończenie „Gry o tron”

To, jak zakończył się popularny serial HBO „Gra o tron”, budziło ogromne kontrowersje. Martin przyznał w ostatnim wywiadzie na temat produkcji, że był zaskoczony tym, że serial telewizyjny fabularnie prześcignął jego dorobek.

– Kiedy rozpoczęli produkcję serii, miałem już cztery książki w druku, a piąta wyszła, gdy serial zaczął się w 2011 roku. Miałem przewagę pięciu książek, a to są gigantyczne pozycje, jak wiecie. Nigdy nie pomyślałem, że mnie dogonią, a jednak to zrobili. Dogonili mnie i minęli – powiedział.

Podczas gdy serial był jeszcze nadawany, Martinowi udało się opublikować tylko jeden tom z serii. Pisarz nie ukrywa, że jego zdaniem produkcja została „skierowana w nieco innych kierunkach”, niżby sobie to wyobrażał. – Tak więc nadal pracuję nad książką, ale gdy ona wyjdzie, zobaczycie moje zakończenie – podsumował.

„House of the Dragon” („Dom smoka”) od HBO

HBO pracuje obecnie nad prequelem serialu „Gry o tron”. Nowy serial ze świata fantasy stworzonego przez George'a R.R. Martina będzie nosił tytuł „House of the Dragon” („Dom smoka”) i pokaże nam historie, które rozegrały się w Westeros 193 lata przed wydarzeniami z „Gry o tron”. Poznamy losy rodu Targaryen oraz co najmniej piętnastu smoków, poddanych przodkom Daenerys. Prześledzimy katastrofę dynastii, zapoczątkowaną przez króla Viserysa.

Oprócz smoków, które zostały ukazane na grafice koncepcyjnej, głównymi bohaterami nowego serialu mają być wspomniany król Viserys, jego młodszy brat Deamon, wyznaczona na następczynię tronu Rhaenyra, żona Viserysa, Alicent Hightower oraz mąż Rhaenyry, Corlys Velaryon. Całość ma liczyć 10 odcinków, nad jakością których czuwać będą George R.R. Martin, Ryan Condal i Miguel Sapochnik.

Viserys ma być władcą spokojnym, unikającym konfliktów, ale też słabym i schorowanym. Deamon to z kolei postać porywcza i lubiąca „zaszaleć”, niezainteresowana jednak codziennym trudem związanym z władaniem królestwem. Rhaenyra z kolei, choć nadaje się do rządzenia, jako kobieta musi zmagać się ze sporym oporem. Jej uzdolniony i ambitny mąż zamierza przy okazji zagarnąć jak najwięcej dla siebie, a ich plany pokrzyżować chce królowa Alicent, żona Viserysa.

