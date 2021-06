Już dziś premiera „40 kontra 20”. Zobacz wszystkie uczestniczki reality show TVN

Głównymi bohaterami „40 kontra 20” jest dwóch panów. Jeden z nich to dojrzały mężczyzna, a drugi dwudziestolatek. Znany z „Tańca z Gwiazdami” Robert Kochanek i Bartosz Andrzejak będą rywalizować o wzgledy kilkunastu atrakcyjnych kobiet, w różnych grupach wiekowych. Zobaczcie, jak prezentują się uczestniczki „40 kontra 20”.

Premiera „40 kontra 20” już dziś o godzinie 20:00 na antenie TVN7.

Paula Migas – uczestniczka programu „40 kontra 20”



Jest pilotem wycieczek, tłumaczką i nauczycielką języka włoskiego, hiszpańskiego oraz tańca. Paula jest ambitna i pewna siebie. Mówi w 5 językach.





Patrycja Rodak – uczestniczka programu „40 kontra 20”



Pracuje w londyńskim sklepie Chanel. Jest makijażystką, stylistką i modelką. Uważa, że idealny mężczyzna powinien być inteligentny, pracowity i empatyczny. Wiek nie ma niej Patrycji większego znaczenia.





Oliwia Krzemińska – uczestniczka programu „40 kontra 20”

Wschodząca gwiazda Tik-Toka, która ma już 1,5 miliona polubień. Jest studentką kosmetologii. Mężczyzna, którego wciąż szuka ma być wysportowany i zdecydowany.





Marta Mazurkiewicz – uczestniczka programu „40 kontra 20”



To kochająca podróże absolwentka prawa. Mówi o sobie, że jest uczynna, lojalna i kochająca. Przyznaje jednak, że jak przystało na jedynaczkę, zawsze musi dostać to, czego pragnie.





Marlena Kosiec – uczestniczka programu „40 kontra 20”



Pracuje jako położna w dwóch szpitalach. Uwielbia sport, taniec i spacery nad morzem. Jest romantyczna i wrażliwa.



Gosia Jurasz – uczestniczka programu „40 kontra 20”



Jest fotografem samoukiem, a swój styl pracy określa jako foto–malarstwo. Ma dwójkę dzieci, dla których stara się być przyjaciółką. Lubi się bawić i spotykać z koleżankami.



Izabela Sopora – uczestniczka programu „40 kontra 20”



Prowadzi lunch bar i firmę zajmującą się architekturą wnętrz. Szuka mężczyzny z klasą, który jest ujmujący i ma otwarty umysł.



Kamila Chojnacka – uczestniczka programu „40 kontra 20”



Była cheerleaderką Reprezentacji Polski w siatkówce. Mieszka w Gdańsku. U mężczyzn ceni pewność siebie, pasje i odpowiedzialność.





Kinga Zapadka – uczestniczka programu „40 kontra 20”



Kończy studia prawnicze. Jest ambitna i zdecydowana. Niedawno zaczęła rozwijać własną markę bieliźnianą. Zawsze głośno mówi co myśli.





Magda Chajko – uczestniczka programu „40 kontra 20”



Prowadzi własną działalność z zakresu administracji. Organizuje również niewielkie przyjęcia. Jest matką trójki dzieci i marzy o tym, by być szczęśliwą i żyć w zgodzie ze sobą.



Beata Dethloff – uczestniczka programu „40 kontra 20”



Jest lekarzem medycyny kosmetycznej i troszczy się o urodę wielu gwiazd. Prowadzi dwie kliniki, a że do wszystkiego doszła sama, to jest z tego bardzo dumna. Promuje zdrowy styl życia.



Anna Jacuńska – uczestniczka programu „40 kontra 20”



Pracuje w fundacji, która wspiera przedsiębiorców. Kocha jogę, pilates i dalekie podróże z plecakiem. Wiek partnera nie ma znaczenia, o ile poczuje „motyle w brzuchu”.

