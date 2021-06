Helios wprowadza nowe zasady w kinach. Bilety „zaszczepionych” i „niezaszczepionych”

Helios wprowadził nowe zasady zajętości sal. Polska sieć kin zwraca uwagę, że „sytuacja epidemiczna i przepisy prawne zmuszają ich do wprowadzenia nowych rodzajów biletów”. Helios powołuje się na zasady działania kin, które zostały określone w rządowym rozporządzeniu z 6 maja. Kina w Polsce funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym. Konieczne jest m.in. zakrywanie ust i nosa. Aktualne obostrzenia obowiązują do końca sierpnia.

Sieć zwraca uwagę na limit osób, które jednocześnie mogą oglądać film. Wynosi on 75 proc., ale do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione i dzieci do 13. roku życia. Helios prosi, aby przed kupnem biletu zaznaczyć jedną z tych opcji, lub poinformować o tym kasjera. W sieci pojawiło się wiele komentarzy, że to „segregacja”.

Szczepienia przeciwko koronawirusowi. Helios wprowadza nowe zasady

„Dzięki temu więcej osób będzie mogło wziąć udział w seansie” – podkreśla sieć kin. Helios podkreśla, że nie gromadzi żadnych danych dotyczący stanu zdrowia kinomanów. „Informacje o rodzaju zakupionego biletu są niezbędne w przypadku kontroli ze strony uprawnionych organów (np. Sanepid, Policja)” – dodaje Helios.

Na biletach pojawiło się zaznaczenie, że bilet został sprzedany np. osobie niezaszczepionej. Cena nie różni się w zależności od tego, czy dana osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi, czy nie. W przypadku próby kupna biletu dla zaszczepionych pojawia się informacja, że obsługa może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego pełne szczepienie.

