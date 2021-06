„Fakt” skrytykował strój Karoliny Gilon na Polsat SuperHit Festiwal. Ostra odpowiedź modelki

Różowa spódnica gwiazdy Polsatu wyeksponowała jej piękne, długie nogi, a krótki top odsłonił brzuch. Jednak zdaniem „Faktu” wybór kreacji nie był „trafiony”, a top pokazał za dużo ciała Karoliny Gilon, która w ostatnim czasie sama mówiła, że złapała kilka nadprogramowych kilogramów.

„Przez pisanie takich rzeczy powstają kompleksy”

Karolina Gilon zwróciła się do swoich obserwatorów na Instagramie, pytając, czy ich zdaniem jej fałdka na brzuchu była tak ciekawym tematem, by poruszać go w mediach. – Mówię o tym w nawiązaniu do ruchu body positive. Nikt z nas nie jest idealny, każdy ma jakieś mankamenty. Nie jestem w stanie non stop być idealna, cokolwiek to znaczy. Przez pisanie takich rzeczy powstają u ludzi kompleksy – zauważyła gwiazda.

„Czy jak przytyje 5 kilogramów, to powinnam siedzieć w domu?”

Była modelka przyznała również, że jak była o wiele chudsza, to media pisały, że wygląda na chorą, teraz jak jest nieco grubsza, to piszą o fałdce na jej brzuchu. Jak twierdzi Gilon, na niej takie artykuły nie robią już wrażenia, jednak czytają je młode dziewczyny, które mogą to wziąć bardzo do siebie. – Czasem ludzie nie akceptują swojego ciała, tak źle się w nim czują, że nie chcą wychodzić z domu – powiedziała gwiazda Polsatu.

Zapewniła, że ona czuje się świetnie ze swoim ciałem i właśnie dlatego chętnie je odsłania. – Czy jak przytyje 5 kilogramów, to powinnam siedzieć w domu – spytała rozzłoszczona Gilon. Była modelka zamieściła również w sieci zdjęcie, na którym pokazuje „słynną” fałdkę na brzuchu. „Jakiś czas temu wrzuciłam to zdjęcie, kiedy przytyłam. Ale wciąż, mimo wszystko, kochałam skórę i ciało, w którym żyję! I tego również Wam życzę!” – napisała pod fotografią.

instagram

