„30-metrowa fala”. Garrett McNamara dokonał niemożliwego. Jest zwiastun nowego serialu dokumentalnego od HBO

„30-metrowa fala” – o czym jest serial dokumentalny?

Sześcioczęściowy serial dokumentalny HBO „30-metrowa fala” przybliża działalność pioniera surfingu Garretta McNamary. Jego wyprawa do Nazaré w Portugalii, w nadziei na zdobycie 30 metrowej fali, pozwoliła surfingowi wejść na zupełnie nowy poziom. McNamara razem z mieszkańcami tej małej wioski rybackiej, pomógł przekształcić ją w rozpoznawalne na całym świecie miejsce do surfowania na dużych falach.

Dokument jest inspirującą historią grupy ludzi, którzy dążą do zdobycia nowych wysokości, nowych miast i całkowicie oddają się spotowi, dzięki czemu mają szansę na spełnienie swojego pozornie nierealnego marzenia. Twórcom produkcji udało się uchwycić wspólnego ducha i niezwykłą pasję podzielaną przez McNamarę i surferów z całego świata, którzy nie zważając na niebezpieczeństwo – w tym poważne obrażenia, które potrafią wywrócić życie do góry nogami – nie ustają w pogoni za swoim niedoścignionym celem.

Premiera serialu „30-metrowa fala”

Premiera nowego serialu dokumentalnego HBO „30-metrowa fala” („100 Foot Wave”) odbędzie 19 lipca w HBO GO. Tego dnia do serwisu dodany zostanie pierwszy odcinek produkcji. Kolejne, dodawane będą co tydzień w poniedziałki. Serial liczy 6 odcinków.

