Dagmara Kaźmierska z „Królowych życia” grozi internetowym butikom. „Puszczę was z torbami”

Dagmara Kaźmierska ma w Kudowie-Zdroju butik z odzieżą. Gwiazda TTV postanowiła, podobnie jak inne osoby z jej branży, zacząć sprzedawać nie tylko stacjonarnie, ale i w sieci. Okazało się, że jej „live'y” na Facebooku, podczas których można kupić ubrania, cieszą się wielkim powodzeniem. To nie spodobało się jej konkurencji. „Koleżanki” z branży zaczęły podkopywać reputację Kaźmierskiej.

Dagmara Kaźmierska odgraża sie konkurencji

Gwiazda „Królowych życia” postanowiła zwrócić się bezpośrednio do swoich konkurentek. – Wy się pilnujcie, wszystkie wy, co robicie live'y i chu**** o mnie gadacie. Jeszcze raz przyśle mi ktoś screena, to zobaczycie, co ja zrobię – odgrażała się Kaźmierska. Zapewniła też, że ona na problemy finansowe nie narzeka, więc rzeczy, które one oferują za 1500 zł sprzedać nawet za 400 zł – Zobaczycie, jak was uwalę – zapewniała celebrytka.

„Przegłodzę was, bo mnie na to stać”

– Tak was przegłodzę, pół roku, rok, bo mnie na to stać, was nie. Tak, że pilnujcie się dziewczyny. Te wszystkie panie, które źle o mnie gadają na live'ach. Pamiętajcie, jednego screena dostanę, to się tak zawezmę na czyjś butik, że go puszczę z torbami! – zapewnia Kaźmierska. Słowa bohaterki „Królowych życia” spotkały się z dużym odzewem jej obserwatorek. Część ją wspierała, ale nie wszystkie. Gdy jedna z pań zwróciła jej uwagę na niestosowne zachowanie, Kaźmierska odpowiedziała jej ostro. – Pani Beatko, jeżeli nie podoba się pani moje zachowanie, zapraszamy wyp*****. Nikt pani tu na siłę nie trzyma – skwitowała.

