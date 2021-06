Joanna Lichocka skomentowała pocałunek muzyków Maneskin. Porównała ich do Gierka i Breżniewa

Joanna Lichocka porównała pocałunek Damiano Davida i jego kolegi z grupy Maneskin, do którego doszło na scenie Polsat SuperHit Festiwal 2021 do słynnego powitania Edwarda Gierka i Leonida Breżniewa.

Lichocka porównuje Maneskin do Breżniewa i Gierka

Zdjęcie pocałunku polityków wykonano w 1974 roku na Dworcu Gdańskim. I właśnie tę fotografię członkini partii Prawa u Sprawiedliwości. „Podobno panowie z zespołu Maneskin całowali się na scenie, by pokazać polskim fanom czym jest miłość. Kochani, my to dobrze znamy, takie pocałunki” – napisała Lichocka pod zdjęciem. Nie wszystkim obserwatorom pani polityk sposobał się jej wpis. „Ciut nie na miejscu takie porównanie” , „Porównywać te dwa pocałunki, to tak, jakbym porównała Pania do Marii Skłodowskiej-Curie” – pisali niektórzy.

twitter

Przypomnijmy, pocałunek, do którego doszło na Polsat SuperHit Festiwal, był apelem od muzyków zespołu Maneskin w sprawie równych praw dla społeczności LGBT+. Najpiew wykrzyczeli ze sceny, że każdy może kochać kogo chce, a potem odnieśli się do tego jeszcze w mediach społecznościowych. „Uważamy, że każdy powinien mieć całkowitą swobodę tego, żeby być kimkolwiek, do cholery chce. Dziękujemy Polsko, miłość nigdy nie jest czymś złym” – napisali między innymi artyści.

Czytaj też:

QUIZ. Ile pamiętasz z pierwszych odcinków „Na Wspólnej”? Udowodnij i rozwiąż nasz test