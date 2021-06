„Dexter” wraca z 9. sezonem. Znamy datę premiery!

W udzielonym wywiadzie Michael C. Hall poinformował, że do zakończenia zdjęć na planie 9. sezonu produkcji pozostało około pięciu tygodni, a cała praca na planie zajmie ekipie pięć miesięcy. – To tak jakbyśmy kręcili to jako 10-godzinny film. Będzie 10 odcinków, premiera będzie miała miejsce – przynajmniej w Stanach na Showtime – 7 listopada – podał.



Co wiemy o 9. sezonie serialu „Dexter”?

Pod koniec maja stacja Showtime opublikowała pierwszy zwiastun 9. sezonu „Dextera”. Przypomnijmy, finał serialu „Dexter”, wyemitowany w 2013 roku, wzbudził ogromne kontrowersje i niezadowolenie milionów fanów produkcji. Teraz twórcy chcą spróbować swoich sił jeszcze raz i już jesienią tego roku pokażą 9. sezon produkcji. Emocje fanów rosną z dnia na dzień, tymczasem Showtime co jakiś czas podkręca je jeszcze bardziej, publikując w sieci nowe materiały z kolejnej odsłony.

Na tę chwilę nie wiadomo, czy do serialu powrócą inni członkowie oryginalnej obsady (pomijając Michaela C. Halla). Wiemy jednak, że Clancy Brown wcieli się w głównego antagonistę kolejnej odsłony, podczas gdy Jamie Chung zagra prawdziwego prowadzącego podcast kryminalny. Nowy sezon będzie miał 10 odcinków, a jako showrunner serialu powraca Clyde Phillips.



Serial „Dexter”



Serial „Dexter” doczekał się 8 sezonów i 96 odcinków. Był nadawany w latach 2006-2013. Opowiada o tytułowym Dexterze Morganie, który za dnia pracuje jako analityk śladów krwi w Miami Metro Police Department, a nocą jest seryjnym mordercą. Pierwszy sezon serialu stworzony został na podstawie powieści Jeffa Lindsaya „Demony Dextera”, a scenariusz do kolejnych, napisany przez Jamesa Manosa Jr., powstał niezależnie.

