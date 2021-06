Żora Korolyov krytykuje udział Oliwii Bieniuk w „Tańcu z Gwiazdami”. „Proponuję zatrudnić w programie mojego pieska”

Fakt, że w jesiennej edycji „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” wystąpi Oliwia Bieniuk był szeroko komentowany w mediach. Teraz pokusił się o to i Żora Korolyov, który stwierdził, że córka Anny Przybylskiej nie zasłużyła na udział w programie.

„W którym miejscu ta dziewczynka jest gwiazdą?”

„W którym miejscu, ta młoda i z pewnością sympatyczna dziewczynka jest gwiazdą? Czy naprawdę ludzie, którzy już coś osiągnęli w swoim życiu nie chcą przyjść do »Tańca z Gwiazdami« ? Czy to są kwestie budżetowe?” – napisał Korolyov w komentarzu na oficjalnym profilu programu. Chwilę później tancerz pozwolił sobie na kolejny wpis, w którym to zaproponował, by w show zatańczył jego... pies. „Proponuję zatrudnić mojego pieska Sancho. Z przyjemnością przyprowadzę go na casting. Pięknie tańczy, u mnie na osiedlu ma ksywkę » gwiazda «” – napisał.

„Taniec z Gwiazdami idzie na dno”

To nie pierwszy raz, gdy tancerz krytykuje program, w którym od kilku lat już nie występuje. W 2019 roku postanowił publicznie skomentować jeden z odcinków programu. „Nie mogę uwierzyć, że jurorzy chwalą dwóch amatorów w jednej parze, którzy udawali, że tańczą cha cha cha. Chyba się jednak nie znam na tańcu. » Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami « idzie na dno niestety... Niech wygra Krzysztof Ibisz” – pisał wówczas Korolyov. Zaproponował również, by w jury zasiedli Steve Wonder, Andrea Boccelli i pan „Stanisław z Warszawy, który dał auto Rydzykowi”.

