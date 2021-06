Ujawniono kolejnego uczestnika „Tańca z gwiazdami”. To gwiazdor disco polo

Wiemy już, że w 12. edycji „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” zobaczymy córkę Anny Przybylskiej Oliwię Bieniuk, znanego himalaistę Denisa Urubko, Kajrę, Sylwię Bombę z programu „Gogglebox. Przed telewizorem” i influencerkę Kingę Sawczuk. Do tego grona dołączył właśnie Radek Liszewski z zespołu Weekend.

Radek Liszewski w „Tańcu z Gwiazdami”

Jak informuje portal Pomponik, produkcja „Tańca z Gwiazdami” długo zabiegała o udział w programie Radka Liszewskiego ze względu na jego wielką popularność oraz sympatię, którą cieszy się wśród publiczności. Ponoć muzyk ma również niezwykłe poczucie rytmu, co na pewno pomoże mu na parkiecie tanecznego show.

Liszewski był niegdyś perkusistą i muzykiem rockowym. Nurtem disco polo zainteresował się dopiero pod koniec lat 90-tych. W 1997 roku założył zespół Weekend, którego jest wokalistą oraz dla którego komponuje i pisze teksty. Grupa zyskała ogromną popularność dzięki piosence „Ona tańczy dla mnie”, która stała się wielkim hitem i w kwietniu 2016 roku, dzięki prawie 100 milionom odsłon w serwisie YouTube utwór znalazł się w zestawieniu światowych hitów „Top 100”.

Czytaj też:

Marek Niedźwiecki wycofał pozew przeciwko Polskiemu Radiu. Dlaczego?