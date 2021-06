Dlaczego Andrzej Piaseczny zdecydował się na coming out? „Namówił mnie do tego prezydent”

Na początku maja premierę miała piosenka Miłość Andrzeja Piasecznego. Wówczas to muzyk przyznał, że słowa utworu „Nie możesz zasnąć i przestać śnic, a życie chciałbyś dzielić tylko z nim” są o nim samym.

Prezydent namówił Piaska do coming outu

Teraz artysta zaprezentował teledysk do „Miłości”, w którym dwóch mężczyzn staje na ślubnym kobiercu i zawiera związek małżeński. W rozmowie z Mariuszem Kozakiem w programie internetowym „Tolerancja jest Kozak” Piaseczny powiedział, że wierzy, iż już niebawem takie śluby będą możliwe również w Polsce. Podczas wywiadu pojawiły się wątki polityczne, a piosenkarz przyznał, że zachowanie Andrzeja Dudy podczas kampanii prezydenckiej w 2020 roku sprawiło, że nie chciał już dłużej „siedzieć w szafie”.

– Staram się wyciągać wnioski i jeśli ktoś mnie namówił do tego coming outu, to najbardziej właśnie prezydent – stwierdził wokalista. Piasecznemu chodziło między innymi o słynną wypowiedź Andrzeja Dudy o tym, że LGBT+ to nie ludzie, a ideologia, które odbiły się szerokim echem w mediach na całym świecie.

Środowisko LGBT+ krytykuje Piasecznego

Artysta przyznał, że wie, iż środowisko LGBT+ go krytykuje. – Wiele słów wypowiedzianych w moim kierunku jest słusznie. Ja nie chcę powiedzieć, że jestem fantastyczny, genialny i wszystko robiłem w życiu bardzo dobrze – przyznał Andrzej Piaseczny, ale zaapelował do krytykujących go osób, by bardziej zaangażowały się w życie polityczne Polski i brały udział w wyborach. – Społeczność LGBT to jest jakieś 10 – 11 proc. populacji. To jest tyle ludzie, ile mogłoby w tym kraju wywrócić każdy rząd, albo każdą opcję polityczną doprowadzić do władzy. Gdzie wy jesteście, ja się pytam? – mówił Piaseczny.

Czytaj też:

Marek Niedźwiecki wycofał pozew przeciwko Polskiemu Radiu. Dlaczego?