Matka Michała Wiśniewskiego opowiedziała o swoich synowych. Którą lubiła najbardziej?

Życie uczuciowe Michała Wiśniewskiego było bardzo burzliwe. Piosenkarz aż pięciokrotnie zawierał związek małżeński. Pierwszą jego żoną była Magda Femme, pierwsza wokalistka grupy Ich Troje. Kolejną były Mandaryna, Anna Świątczak i Dominika Tajner. Obecną żoną artysty jest Pola Wiśniewska.

Ulubione synowe matki Michała Wiśniewskiego

Wygląda na to, że najlepszymi stosunkami z teściową mogą pochwalić się dwie ostatnie żony Wiśniewskiego. „Dobrze dogadywałam się z Dominiką. Ich małżeńskie spory nie odbijały się na mnie, synowa nigdy nie odreagowywała na mnie swojej złości. A doświadczyłam tego wcześniej” – napisała Grażyna Wiśniewska w swojej książce „Dziewczynka z kieliszkami”. Okazuje się, że jedna z wybranek lidera grupy Ich Troje pozostawiła po sobie niemiłe wspomnienia.

„Jedna z żon Michała, kiedy im się nie układało, wybuchała złością, odgrywała się na mnie i na paniach z Ukrainy, które pracowały w domu. Atmosfera była nie do zniesienia” – wspominała Wiśniewska. Obecna żona wokalisty przypadła teściowej do gustu. „Misio jakoś nie miał szczęścia do kobiet, ale cieszę się, że w końcu je znalazł u boku Polusi. Myślę, że ona też go kocha” – napisała matka Wiśniewskiego.

Czytaj też:

Fani Britney Spears prześladują Iggy Azaleę. „Proszę, zostawcie mnie w spokoju”