Oli London przeszedł 18 operacji plastycznych. „Zmieniłem rasę. Teraz jestem Koreańczykiem”

Oli London, który ostatnio poinformował, że jest osobą niebinarną, teraz zaskoczył swoich fanów nową „przemianą”. Okazało się, że przeszedł prawie 20 operacji plastycznych aby wyglądać jak Park Ji-min (Jimin). Influencer, który ma setki tysięcy obserwujących zarówno na YouTube, jak i na Instagramie oraz Twitterze, twierdzi, że przez ostatnie osiem lat „był niezadowolony z tego, kim jest”. W związku z tym, „zmienił swoją rasę” i teraz „identyfikuje się jako Koreańczyk”.

London nagrał wideo, w którym poinformował, że przeszedł lifting twarzy, lifting brwi i poprawił kształt swoich zębów. „Wiem, że niewiele osób mnie rozumie, ale identyfikuję się teraz jako Koreańczyk” – zapewnił. „To moja kultura, to moja ojczyzna. Dokładnie tak teraz wyglądam. I również identyfikuję się jako Jimin, teraz to moje imię sceniczne” – stwierdził. W odpowiedzi na jego słowa, w sieci wybuchła burza i oskarżono go o „kulturowe zawłaszczenie”.

twitter

W oświadczeniu wysłanym do Sky News 31-letni Oli London stwierdził, że nie chciał wzbudzić żadnych kontrowersji. „Jestem człowiekiem, żyjącym w swojej prawdzie. Wielu musi ukrywać to, kim naprawdę są” – tłumaczył.

Czytaj też:

„Bartkowiak” – kolejna polska propozycja od Netfliksa. Jest zwiastun i data premiery