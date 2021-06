Masa seriali i filmów od HBO GO. Pełna lista nowości w lipcu 2021

Nowe seriale w lipcu

W nadchodącym miesiącu swoją premierę będzie mieć między innymi komediowy serial HBO będący satyrą społeczną pt. „Biały Lotos”. Z nową odsłoną powróci serialowa antologia „Cudotwórcy” z Danielem Radcliffem i Stevem Buscemim w rolach głównych. Tym razem bohaterowie przeżywać będą swoje perypetie na Dzikim Zachodzie. Innym powracającym tytułem będzie także kolejny sezon serialu „Roswell, w Nowym Meksyku” – produkcji inspirowanej cyklem powieści „Roswell: W kręgu tajemnic".

Propozycje filmowe

Wśród filmowych propozycji na lipcowe seanse znajdzie się seria filmów o spektakularnych kradzieżach dokonywanych przez ekipę Danny'ego Oceana (w rolę którego wciela się George Clooney) – „Ocean's Eleven”, „Ocean's Twelve” i „Ocean's 13”, a także jego siostrę i inne utalentowane oszustki – „Ocean's 8”. Inną nowością będzie „Le Mans '66” – opowieść o amerykańskim projektancie samochodów i brytyjskim kierowcy, którzy podejmują wyzwanie stworzenia samochodu wyścigowego dla Forda i pokonania ekipy Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans we Francji. Dla amatorów historii kosmicznych przygotowana została premiera „Ad astra: Ku gwiazdom”, a w nim Brad Pitt wciela się w rolę astronauty, który wyrusza w niebezpieczną misję na granice Układu Słonecznego. Fanów Arnolda Schwarzeneggera i klasycznego już „Terminatora” powinna ucieszyć wiadomość o lipcowej premierze kontynuacji tego filmu, czyli „Terminator: Mroczne przeznaczenie”. Wraz z początkiem lipca do serwisu wracają również wybrane, klasyczne filmy z Jamesem Bondem.

Światowe kino

Dla amatorów kina światowego przygotowany został wybór filmów z różnych zakątków naszego globu. Wśród lipcowych premier użytkownicy HBO GO znajdą m.in. hiszpański film „Uczennice” przedstawiający historię ułożonej jedenastolatki z katolickiej szkoły, która pod wpływem nowej koleżanki z klasy zaczynaj odkrywać zupełnie nowy świat. Rumuński obraz „Drukowanymi literami” opowie natomiast historię Mugura Călinescu, rumuńskiego nastolatka, który tworzył graffiti w proteście przeciwko reżimowi Ceausescu. Chłopiec został aresztowany, wielokrotnie przesłuchiwany i konsekwentnie niszczony, w efekcie czego ostatecznie zmarł. „Tajemnica dziewczyny” znad jeziora pokaże nastolatkę z zamożnej argentyńskiej rodziny, która jest szaleńczo zakochana w pokojówce pracującej w jej domu. Obie dziewczyny zaczną marzyć o zamieszkaniu razem w Paragwaju i aby urzeczywistnić ten plan posuną się kradzieży. Inną nowością będzie też kanadyjska produkcja „Luźna znajomość” o dwojgu starych znajomych, którzy niespodziewanie wpadają na siebie w barze i pojawia się między nimi chemia. Oboje są w jednak w związkach i każde z nich musi się zastanowić, czego chce od życia i miłości.

Seriale dokumentalne

Lipiec w HBO GO to także serialowe nowości dokumentalne produkcji HBO. „Złap i ukręć łeb” jest ekranizacją kameralnych wywiadów z sygnalistami, dziennikarzami, prywatnymi detektywami i informatorami przeprowadzonymi przez zdobywcę nagrody Pulitzera, Ronana Farrowa, podczas pracy nad jego podcastem i bestsellerową książką. Produkcja przedstawia nowy punkt widzenia i informacje na temat szeroko zakrojonego śledztwa, którego celem było nie tylko ujawnienie sposobu działania wpływowego przestępcy seksualnego, ale także całego układu i sieci powiązań, który przez lata zapewniał mu bezkarność. Natomiast serial „30-metrowa fala” podąża za pionierem surfingu Garrettem McNamarą, który po swoich dokonaniach w Nazaré w Portugalii wyniósł swój sport na wyżyny. Pomógł też przekształcić tę małą wioskę rybacką w czołowe na świecie miejsce do surfowania

Zwiastuny i daty premiery nowości na HBO GO w lipcu

„Biały Lotos” – premiera 12 lipca



Komediowy serial HBO będący satyrą społeczna z akcją osadzoną w ekskluzywnym kurorcie na Hawajach. Serial podąża za grupą gości hotelowych, którzy w tym samym tygodniu spędzają wakacje w ekskluzywnym kurorcie.



„Miracle Workers: Oregon Trail” – premiera 14 lipca



Trzeci sezon serialowej antologii z Danielem Radcliffem i Stevem Buscemim w rolach głównych. Tym razem fabuła osadzona jest na Dzikim Zachodzie.



„Roswell, w Nowym Meksyku”, sezon 3. – premiera 27 lipca



Trzeci sezon serialu inspirowanego cyklem powieści „Roswell: W kręgu tajemnic" autorstwa Melindy Metz.



„Pokolenie” – odcinek finałowy 8 lipca



Druga część sezonu serialu opowiadającego o grupie młodych ludzi, którzy szukając swojego miejsca w życiu, eksplorują własną tożsamość i seksualność.



„Betty” – sezon 2. – odcinek finałowy 17 lipca



Drugi sezon serialu o poszukujących swojego miejsca w życiu skejterkach na podstawie cenionego przez krytyków filmu „Skejterka" w reżyserii Crystal Moselle.



„All American”, sezon 3. – odcinek finałowy 20 lipca



Trzeci sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera.



„Czarny poniedziałek”, sezon 3. – kolejne odcinki



Trzeci sezon serialu o grupie outsiderów, która w drugiej połowie lat osiemdziesiątych przejmuje klub oldboyów z Wall Street.



„Dave” – 2. sezon – kolejne odcinki



Drugi sezon serialu komediowego inspirowanego życiem rapera i komika Dave'a Burda, lepiej znanego światu pod pseudonimem Lil Dicky.



„Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem” – 8. sezon – kolejne odcinki



Ósmy sezon autorskiego show Johna Olivera, będącego jedną z najzabawniejszych osobowości telewizyjnych, który prezentuje w programie swój własny punkt widzenia na wydarzenia ze świata polityki z ostatniego tygodnia.



„Rick i Morty” – 5. sezon – kolejne odcinki



Najnowszy sezon nagradzanego serialu śledzącego losy socjopatycznego i genialnego naukowca, który wciąga swojego nieśmiałego wnuka w szalenie niebezpieczne przygody w całym wszechświecie.



„Sprawa idealna” – sezon 5. – kolejne odcinki



Piąty sezon serialu o wziętej prawniczce, która straciła oszczędności całego życia oraz pracę w prestiżowej kancelarii i musiała zacząć wszystko od nowa.



„Superman i Lois” – kolejne odcinki



Najnowszy serial Warner Bros. Television na podstawie bohaterów komiksów DC; serialu Tyler Hoechlin jako najsłynniejszy na świecie superbohater oraz Elizabeth Tulloch w roli najbardziej znanej dziennikarki rodem z kart komisu, którzy nie radzą sobie ze stresem, presją i złożonością bycia rodzicami w dzisiejszym skomplikowanym świecie.



„Wyzwanie dla kumpla” – premiera 3 lipca



Grupa przyjaciół spotyka się po latach, by zagrać w szaloną grę złożoną z różnej maści absurdalnych wyzwań. Mężczyźni starają się wyleczyć stare rany, naprawić dawne krzywdy i odkrywają prawdziwe znaczenie przyjaźni.



„Le Mans ‘66” – premiera 4 lipca



Amerykański projektant samochodów i brytyjski kierowca podejmują wyzwanie stworzenia samochodu wyścigowego dla Forda i pokonania ekipy Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans we Francji. Matt Damon i Christian Bale w rolach głównych.



„Ocean's Eleven: Ryzykowna gra” – premiera 4 lipca



George Clooney jako Danny Ocean, który zaraz po wyjściu z więzienia planuje jednocześnie napaść na trzy kasyna w Las Vegas i w tym celu kompletuje niezwykłą grupę fachowców.



„Ocean's Twelve: Dogrywka” – premiera 4 lipca



Trzy lata po tym jak Danny Ocean i jego ekipa dokonali napadu wszech czasów, okradając kilka kasyn w Las Vegas, muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Sequel kinowego hitu z plejadą hollywoodzkich gwiazd w rolach głównych.



„Ocean's 13” – premiera 4 lipca



Gang Danny'ego Oceana planuje swój kolejny wielki skok. Wybór pada na właściciela kasyn i hoteli, bezwzględnego Willy'ego Banka (w tej roli Al Pacino).



„Ocean's 8” – premiera 4 lipca



Sandra Bullock jako oszustka i zarazem siostra osławionego Danny'ego Oceana, która z pomocą zrekrutowanej przez siebie ekipy pragnie dokonać skoku stulecia.



„Niebiańska plaża” – premiera 10 lipca



Leonardo DiCaprio jako znudzony zachodnią cywilizacją młody Amerykanin, który w poszukiwaniu egzotycznych przygód rusza z parą nowo poznanych znajomych na rajską wyspę u wybrzeży Tajlandii.



„Ad Astra” – premiera 11 lipca



Brad Pitt jako astronauta, który wyrusza w niebezpieczną misję na granice Układu Słonecznego.



„Terminator: Mroczne przeznaczenie” – premiera 18 lipca



Dwie dekady po wydarzeniach z pierwszego filmu, Sarah Connor łączy siły z ulepszoną superwojowniczką z 2042 roku oraz T-800, aby chronić młodą dziewczynę przed zaawansowanym modelem Terminatora i zarazem świat przed dystopijną przyszłością. Linda Hamilton i Arnold Schwarzenegger w kontynuacji kinowego hitu.



„Złap i ukręć łeb” – premiera 13 lipca, odc. 1-2; kolejna po dwa co tydzień



Serial dokumentalny HBO oparty na głośnym podcaście i książce Ronana Farrowa opowiadających o układzie, który starał się uciszyć ofiary i dziennikarzy opisujących jeden z największych skandali Hollywood.



„30-metrowa fala” – premiera 19 lipca



Serial dokumentalny HBO podążający za pionierem surfingu Garrettem McNamarą, który po swoich dokonaniach w Nazaré w Portugalii wyniósł swój sport na wyżyny. Pomógł też przekształcić tę małą wioskę rybacką w czołowe na świecie miejsce do surfowania.



„Przerwa z Sam Jay” – odcinek finałowy 2 lipca



„Przerwa z Sam Jay" – odcinek finałowy 2 lipca

Wieczorny talk show, w którym gospodyni Sam Jay zajmuje się najpopularniejszymi tematami kulturalnymi i społecznymi z mijającego tygodnia. Porusza takie kwestie jest rasa, polityka, nauka, religia, celebryci i wiele innych oraz analizuje je ze swojego wyjątkowego i wywrotowego punktu widzenia.

