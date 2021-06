„M jak miłość”. Paweł Deląg odchodzi z serialu. Co dalej z graną przez niego postacią?

Paweł Deląg pojawił się w „M jak miłość” w 2018 roku i grał początkowo sąsiada Asi (Barbara Kurdej-Szatan). Szybko zakochał się w Chodakowskiej, a po drodze został również szefem Izy (Adriana Kalska) i padł ofiarą intrygi Bosackiego (Dariusz Kordek).

We wtorek 29 czerwca Deląg podał na Instagramie, że odchodzi z serialu. „It’s time to say goodbye... dziękuje całej ekipie za wspólny czas, moim cudownym partnerom” – napisał, wymieniając w tym miejscu obsadę.

instagram

Aktor nie zdradził powodów swojego odejścia z hitowej produkcji. Teraz co nie co zdradził na ten temat informator „Super Expressu”. „Paweł poprosił o dłuższy urlop od serialu. Producent się na to zgodził i zapewnił, że w każdej chwili będzie mógł wrócić na plan. Nie ma więc mowy o żadnym uśmiercaniu. Grany przez niego Michał najprawdopodobniej wyjedzie. Rozstanie z »M jak miłość« odbyło się oczywiście za porozumieniem stron” – podał.

