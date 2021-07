Don Vasyl będzie walczył w MMA. „Wiek to tylko liczba” Z kim zmierzy się muzyk?

MMA–VIP to gala, na której federacja MMA wystawia w oktagonie specjalne gwiazdy. O udziale Don Vasyla w tym wydarzeniu poinformował na platformie YouTube Marcin Nejman.

Don Vasyl na MMA. „Jacku, nie bój się!”

– Każdy może wszystko w życiu osiągnąć. Wiek to tylko liczba. Debiut Don Wasyla podczas gali MMA VIP już w październiku – mówi na filmie Nejman. Don Vasyl postanowił również wystosować apel do swojego przeciwnika, w którym zmierzy się na pięści. – Jacku, nie bój się! Śmiało! – śmiał się muzyk. Rom zawalczy w oktagonie z Jackiem Murańskim, aktorem, którego możemy oglądać w takich serialach jak „Pierwsza miłość” czy „Lombard. Życie pod zastaw”. Dona Vasyla czeka niełatwe zadanie, bo Murański ma spore doświadczenie w sportach walki.

Kim jest Don Wasyl?

Don Vasyl urodził się jako Kazimierz Doliński i przez pierwsze lata życia wychowywał się w taborze cygańskim, co wspomina z rozrzewnieniem. – To było piękne życie. Nawet kiedy padał deszcz czy było zimno, my byliśmy szczęśliwi – opowiadał w wywiadzie dla „Faktu”. Don Vasyl jest romsko-polskim piosenkarzem, kompozytorem, autorem tekstów piosenek. Na scenie występuje już od 12. roku życia, jest również organizatorem i pomysłodawcą Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów.

