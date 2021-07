Córka Clinta Eastwooda pokazała rodzinne zdjęcia. Jakim ojcem jest gwiazdor?

Życie uczuciowe Clinta Eastwooda to gotowy scenariusz na film. Aktor był co prawda tylko dwa razy żonaty, za to często wdawał się w romanse. Oficjalnie mówi się, że gwiazdor na ośmioro dzieci z sześcioma różnymi kobietami.

Ile dzieci ma Clint Eastwood?

Najstarszą córką zdobywcy Oscara jest Laurie, która przyszła na świat w 1954 roku, jednak co ciekawe, nikt nie wie, kto jest jej matką. Laurie urodziła się rok po ślubie Eastwooda z modelką Maggie Johnson, która z kolei urodziła mu syna Kyle'a i córkę Allison. W trakcie tego małżeństwa gwiazdor doczekał się także córki Kimber z tancerką Roxanne Tunis. W 1978 roku artysta wziął rozwód z Johnson. Z jego kolejnego romansu, tym razem ze stewardessą Jacelyn Reeves, urodziła mu się dwójka kolejnych dzieci – syn Scott i córka Kathryn.

Aktor nie byl również obojętny na wdzięki koleżanek z branży. Na początku lat 90-tych spotykał się z Frances Fisher, która zasłynęła rolą matki głównej bohaterki w filmie „Titanic”. Fisher urodziła mu córkę Frances. W 1996 roku Eastwood zdecydował się na kolejny ślub. Jego wybranką była dziennikarka Dina Ruiz, z którą doczekał się córki Morgan. Wszyscy sądzili, że tym razem gwiazdor dojrzał już do związku, a jego małżeństwo uchodziło niemal za idealne. Jednak w 2012 roku para podjęła decyzję o rozwodzie.

