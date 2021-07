Gwiazda „Pytania na Śniadanie” zaręczyła się. Jej wybrankiem jest dziennikarz TVP Info

Zaledwie pół roku temu Małgorzata Opczowska sfinalizowała swój rozwód, a już wkrótce zacznie planować kolejny ślub.

Gwiazda TVP zaręczyła się

– Nikt nie idzie do ołtarza z myślą, że to nie jest na zawsze. Nie ukrywam, że rozwód to był cios dla mnie i dla moich bliskich. Czasu nie cofnę, ale mogę patrzeć z nadzieją w przyszłość – mówiła w rozmowie z „Dobrym Tygodniem” dziennikarka. I rzeczywiście szczęście się do niej uśmiechnęło. Opczowska związała się z kolegą z TVP Info Jackiem Łęskim. Gwiazda TVP podzieliła się dobrą nowiną w social mediach. „Bo nie warto tracić ani jednego dnia” – napisała prowadząca „Pytania na Śniadanie” na Instagramie, chwaląc się pierścionkiem zaręczynowym.

instagram

Kim są Małgorzata Opczowska i Jacek Łęski?

Zarówno Opczowska, jak i Łęski związani są z Telewizją Polską. Poza programem śniadaniowym dziennikarka prowadzi w TVP Info takie programy jak „Info dzień” i „Info raport”. Występowała również w ostatniej edycji „Dance Dance Dance”, gdzie tańczyła ze swoim partnerem z „Pytania na śniadanie” – Robertem El Gendym. Jej wybranek z kolei od trzech lat prowadzi „Alarm”, Łęski jest starszy od Opczowskiej o 22 lata i ma za sobą już dwa małżeństwa.

Czytaj też:

