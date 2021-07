Netflix usunie te seriale i filmy. To ostatni moment, by nadrobić zaległości

Od 1 do 31 lipca 2021 roku z platformy streamingowej Netflix zniknie masa popularnych filmów i seriali. To już ostatni moment na nadrobienie produkcji takich jak „Jedz, módl się, kochaj”, „Przepraszam, że przeszkadzam” czy „Speach Debate”. Poniżej wszystkie produkcje, z którymi użytkownicy serwisu będą musieli się pożegnać oraz dokładną datę, kiedy zostaną usunięte z Netfliksa.

„Przepraszam, że przeszkadzam” – 4 lipca

Zdesperowany mężczyzna podejmuje pracę jako telemarketer. Kiedy ujawnia się jego nadzwyczajny talent, umożliwiający sprzedaż praktycznie wszystkiego, prezes firmy składa mu nietypową ofertę.





„Speech & Debate” – 5 lipca

Troje licealistów, sfrustrowanych hipokryzją rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły, postanawia reaktywować szkolny klub dyskusyjny. Inicjatywa wkrótce zyskuje rozgłos.





„Żelazna Dama” – 5 lipca

Królów było wielu, Żelazna Dama tylko jedna. Miała piskliwy głos, własny pogląd na każdy temat i niezwykły tupet. Zanim stała się jedną z najbardziej wpływowych postaci współczesnego świata, jej kapelusz i nieodłączne perły budziły pobłażliwy uśmiech. Na naszych oczach z pyskatej Maggy rodzi się Żelazna Dama, której czarna torebka do dziś jest symbolem rządów silnej ręki. Meryl Streep w roli Margaret Thatcher – prawdziwej damy w świecie zdominowanym przez mężczyzn.





„Zaproszenie” – 7 lipca

Will i Eden są kochającą się parą. Po śmierci ich syna, Eden znika. Dwa lata później niespodziewanie powraca z nowym mężem. Wyraźnie odmieniona, pragnie pogodzić się z mężem. W trakcie kolacji Will stopniowo odkrywa, że Eden i jej partner skrywają sporo tajemnic.





„Holidays” – 14 lipca



Antologia filmów grozy, których motywem przewodnim są święta.



„Księżniczka i żaba” – 15 lipca

Tiana mieszka w rozbrzmiewającym wspaniałą muzyką Nowym Orleanie. Pewnego dnia do jej domu trafia żaba, która nie dość, że umie mówić, to jeszcze twierdzi, że jest księciem zaklętym przez złego czarownika. Magiczny pocałunek nie kończy tej przygody, lecz dopiero rozpoczyna opowieść o księżniczce, zuchwałej żabie, śpiewających aligatorach i wielu innych baśniowych postaciach.





„Selfie prawdę ci powie” – 21 lipca



Są razem, ale tylko jedno z nich zrobi najseksowniejsze selfie. Drugie czeka bardzo potrzebna metamorfoza.



„Oh My Ghost” , „Oh My Ghost 2”, „Oh My Ghost 3” i „Oh My Ghost 4” – 22 lipca

Bardzo nieśmiała dziewczyna zostaje opętana przez lubieżnego ducha. Zjawa postanawia stracić dziewictwo, a jej wybór pada na mężczyznę, w którym prawowita właścicielka ciała jest zakochana.





„Krudowie” – 28 lipca



W poszukiwaniu nowego domu staromodny jaskiniowiec musi przeprowadzić rodzinę przez prehistoryczne ziemie. Olbrzymich rozmiarów flora i fauna są sporym wyzwaniem, jednak prawdziwe komplikacje pojawią się w chwili, kiedy do rodziny dołączy jaskiniowiec zatrważająco nowoczesny. Jego poszukiwanie "lepszego jutra" zupełnie nie pasuje do poglądów naszego hołdującego tradycji bohatera.



„Spotlight” – 30 lipca



Filmowy zapis wstrząsającej historii, która miała miejsce naprawdę. Dziennikarze śledczy gazety „Boston Globe” dotarli do przerażających i szokujących danych na temat konsekwentnie tuszowanej siatki pedofilskiej w Kościele katolickim, składającej się z ponad 70 księży. Historia zbulwersowała świat w 2002 roku. Ale odkrycia dziennikarzy były zaledwie wierzchołkiem góry lodowej…



„Mechaniczna pomarańcza” – 31 lipca

Historia czterech wandali: Pete'a (Michael Tarn), Georgiego (James Marcus), Dima (Warren Clarke) oraz przywódcy grupy Alexa (Malcolm McDowell). Wieczory chłopcy spędzają przesiadując w barze i pijąc mleko, wsłuchują się w przepiękną muzykę Ludwiga van Beethovena. W nocy zaś w pełni oddają się swojemu hobby, jakim jest bicie i dręczenie znacznie słabszych od siebie. Jednak ich "szczęście" nie trwa wiecznie. W grupie dochodzi do małych sprzeczek. Na poprawienie sobie humorów chłopcy postanawiają popełnić zbrodnię. Sytuacja wymyka się spod kontroli i dochodzi do tragedii.





„Narzeczona laleczki Chucky” – 31 lipca

Tiffany wskrzesza do życia lalkę, w której znajduje się dusza psychopatycznego mordercy.





„Laleczka 2”, „Laleczka 3” – 31 lipca



Duch seryjnego mordercy ponownie wciela się w laleczkę Chucky i rozpoczyna poszukiwania Andy'ego, aby zawładnąć jego ciałem. Wkrótce trafia do domu Simpsonów. Ginie jeden z nauczycieli Andy'ego, a następnie jego przybrany ojciec. Chłopiec razem z siostrą Kyle musi zmierzyć się ze śmiertelnym niebezpieczeństwem…



„Jedz, módl się, kochaj” – 31 lipca

Nieszczęśliwa Elizabeth Gilbert postanawia zmienić swoje życie. Bierze rozwód i wyrusza w podróż do Włoch, Indii oraz Indonezji.





„Cztery Gwiazdki” – 31 lipca

W każdą gwiazdkę, szczęśliwie niezamężni Brad (Vince Vaughn) i Kate (Reese Witherspoon), uciekają rozwiedzionym rodzicom i irytującym krewnym na pokład samolotu. Niestety w tym roku wszędzie rozpościera się tak gęsta mgła, że nawet nos Rudolfa nie jest w stanie jej rozproszyć. Lotniska zostały zamknięte i para zmuszona jest do świętowania czterech, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, podczas jednego szalonego i wesołego dnia. Vince Vaughn i Reese Witherspoon stają na czele gwiazdorskiej obsady komedii przepełnionej pogodnym nastrojem i świetnym humorem.





„Freak Show” – 31 lipca

Nowy uczeń ultra konserwatywnej szkoły decyduje się zgłosić swoją kandydaturę na królową balu.





„Fred Claus – Brat Świętego Mikołaja” – 31 lipca

Fred Claus, zgorzkniały starszy brat Świętego Mikołaja, jest zmuszony przenieść się na Biegun Północny.





„To tylko seks” – 31 lipca

Dylan (Justin Timberlake) i Jamie (Mila Kunis) z pewnością nie mają zamiaru się ustatkować. Jeszcze nie. Kiedy zajmująca się rekrutacją dla nowojorskiej firmy Jamie próbuje swoich umiejętności usiłując zwerbować dyrektora artystycznego z Los Angeles, Dylana, oboje szybko odkrywają, że są bratnimi duszami. Mając za sobą wiele nieudanych związków, gotowi są zrezygnować z miłości i skupić się na przyjemnościach. Kiedy więc Dylan przenosi się do Nowego Jorku, para zaczyna regularnie się spotykać, żartując z miłości, która jest wg nich mitem rozpowszechnianym przez hollywoodzkie filmy. I właśnie wtedy rozpoczynają przepysznie seksowny eksperyment, zdecydowanie przeznaczony tylko dla dorosłych.





„G.I. Joe: Czas Kobry” – 31 lipca



Elitarna jednostka wojskowa znana jako G.I. JOE przemierza góry Azji Środkowej, pustynie Egiptu, zatłoczone ulice Paryża, a nawet lodową pokrywę Bieguna Północnego, aby unieszkodliwić podstępnego handlarza bronią DESTRO, stawić czoła rosnącemu zagrożeniu ze strony tajemniczej organizacji KOBRA i powstrzymać ją od pogrążenia świata w chaosie. Wykonując swoje zadanie, G.I. JOE posługują się technologiami szpiegowskimi i sprzętem wojskowym najnowszej generacji.



„Hardcore Henry” – 31 lipca

Cyborg Henry musi uratować swoją żonę, a zarazem twórcę, pojmaną przez psychopatycznego tyrana o telekinetycznych mocach i jego armię najemników.





„Hook” – 31 lipca

40-letni Peter Banning bardzo kocha swoją żonę Moirę i dzieci, jednak jest tak zapracowany, że zaniedbuje obowiązki męża i ojca. Nagle, w tajemniczych okolicznościach zostają uprowadzone jego dzieci, Jack i Maggie. Zrozpaczonego Petera odwiedza... wróżka Dzwoneczek, która przekonuje go, że jako chłopiec był samym Piotrusiem Panem, a jego dzieci z zemsty porwał okrutny kapitan Hak.





„Rogi” – 31 lipca

26-letni Ignatius Perrish budzi się pewnego ranka kompletnie skacowany. Jest pewien, że w nocy narobił głupstw, ale nic nie pamięta. W lustrze zauważa z przerażeniem, że wyrosły mu rogi… Zdezorientowany idzie do lekarza. Dostrzega też inną prawidłowość: wszyscy zaczynają mówić mu, co myślą. Bez ogródek, tak jakby nie mogli się powstrzymać. Kiedy Ig dotyka skóry innego człowieka, poznaje jego myśli, wspomnienia, widzi przeszłość. Rok wcześniej zgwałcono i brutalnie zamordowano jego dziewczynę i właśnie to wydarzenie doprowadziło Ignatiusa na skraj załamania nerwowego. Czy nowe zdolności pomogą mu wrócić do równowagi i odkryć, kto jest winien śmierci ukochanej?





„Jupiter: Intronizacja” – 31 lipca

Genetycznie zmodyfikowany były łowca przybywa na Ziemię, by odnaleźć młodą dziewczynę, której przeznaczone jest niezwykłe dziedzictwo.





„Król Artur: Legenda miecza” – 31 lipca

Młody Artur zdobywa miecz Excalibur i wiedzę na temat swojego królewskiego pochodzenia. Przyłącza się do rebelii, aby pokonać tyrana, który zamordował jego rodziców.





„Klan urwisów” – 31 lipca

Alfalfa podkochuje się w Darli, czym łamie regulamin Klubu Nienawidzących Kobiet, do którego należy. Pozostali członkowie skazują go na "zapomnienie" o dziewczynie.





„Mad Max” – 31 lipca



Max, policjant drogówki, naraża się gangowi motocyklowemu. Gdy bandyci zaczynają prześladować jego rodzinę, wypowiada im walkę na śmierć i życie.



„Mój chłopak się żeni” – 31 lipca

Julianne nie chce dopuścić do ślubu swojego przyjaciela z bogatą Kimberly.





„Nacho Libre” – 31 lipca

Klasztorny kucharz zamierza wesprzeć sierociniec, który ma problemy finansowe. By zrealizować cel, bierze udział w walkach zapaśniczych z najlepszymi zawodnikami Meksyku.





„Noce w Rodanthe” – 31 lipca

Adrienne zastępuje koleżankę w pensjonacie, do którego przyjeżdża doktor Paul.





„Patriota” – 31 lipca

Weteran wojny francusko-indiańskiej osiada na farmie i zakłada rodzinę. Gdy wybucha kolejny konflikt, musi zdecydować: stanąć do walki czy zaopiekować się najbliższymi.





„Twój na zawsze” – 31 lipca

Poturbowany przez policjanta Tyler postanawia w akcie zemsty uwieść córkę funkcjonariusza.





„Laleczka Chucky: Następne pokolenie” – 31 lipca

Dziecko laleczki Chucky i Tiffany wyrusza do Los Angeles, by odnaleźć rodziców.





„Step Up 4 Revolution” – 31 lipca

Pochodzą z Miami na Florydzie. Tańczą na ulicy, w galeriach sztuki i centrach handlowych. Nie ma dla nich rzeczy niemożliwych a każda, nawet najdziwniejsza lokalizacja może stać się parkietem. Nazywają się "The Mob". Grupie przewodzi niejaki Sean. Pewnego dnia chłopak spotyka piękną nieznajomą o imieniu Emily.





„Wasza wysokość” – 31 lipca

Przezabawna i sensacyjna komedia reżysera "Boskiego Chilloutu" z doborową obsadą. W rolach głównych: Danny McBride, James Franco i Natalie Portman, którzy zadbają o to abyśmy poczuli się upaleni i wszechpotężni. Dwóch niesamowitych królewiczów – próżny, palący zioło Thadeous (McBride) oraz szlachetny Fabious (Franco) – dołącza się do nieuchwytnej wojowniczki (Portman), której celem jest uwolnienie królewny z rąk okrutnego czarownika.





„Zombieland” – 31 lipca

Film opowiada o dwóch mężczyznach, którzy znaleźli sposób na przetrwanie w świecie opanowanym przez zombie. Columbus jest słabeuszem, którego przy życiu trzyma tylko paniczny strach, Tallahassee natomiast to wymachujący kałasznikowem, mordujący zombie twardziel, którego celem jest pozbycie się ostatniego żywego trupa z powierzchni ziemi. Kiedy nasi dwaj bohaterowie połączą siły z Wichitą i Little Rock, którzy także odnaleźli specyficzny sposób na przetrwanie chaosu, jedynym co im pozostanie będzie odpowiedź na pytanie: polegać na sobie wzajemnie czy może ostatecznie poddać się zombie.



