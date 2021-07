Oskarża swojego znanego ojca o molestowanie. Skomentowała sprawy Cosby'ego i Franco

Dylan Farrow: Sprawy Cosby'ego i Franco druzgocące dla ofiar

Oskarżycielka Woody'ego Allena zamieściła w mediach społecznościowych długi wpis, w którym podkreśliła, że jej serce „łamie się”, gdy myśli o wszystkich ofiarach nadużyć seksualnych i obawia się, że te dwie sprawy – Jamesa Franco oraz Billy'ego Cosby – pozostawią po sobie druzgocące konsekwencje.

„Ci, którzy podważają oskarżenia moje oraz innych ofiar, mówiąc o powodach i czasie ujawnienia prawdy, mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie sprzyjający nauce empatii i tego, że potrzeba lat – jeżeli tylko – aby ktoś mówił o nadużyciach, jakich doświadczył” – napisała Dylan Farrow. „Wielu ocalałych przyjrzy się wydarzeniom, które miały dziś miejsce i stwierdzi, że nie warto. Że nawet, gdy sprawiedliwość jest wymierzana, można to odebrać” – podkreśliła.

„Sprawcy wiedzą, że są bezkarni”

Wyrok w sprawie zhańbionego byłego gwiazdora telewizyjnego i filmowego Billa Cosby'ego został 1 lipca unieważniony przez Sąd Najwyższy Pensylwanii po tym, jak stwierdzono, że aktorowi odmówiono możliwości ochrony przed oskarżeniami. Cosby wyszedł na wolność.



Także w środę, nominowany do Oscara aktor James Franco zapłacił ugodę w wysokości 2 235 000 dolarów w ramach rozwiązania pozwu zbiorowego, w którym studentki, których uczył on aktorstwa, zarzuciły mu, że zmuszał je do odgrywania nagich scen seksu przed kamerą.



Dalej w swoim poście Farrow stwierdziła, że to, co się dziś dzieje, jest „doskonałym przykładem tego, jak nasze społeczeństwo, ale także wymiar sprawiedliwości, nieustannie zawodzi osoby, które przeżyły napaść na tle seksualnym”. Pisarka podsumowała: „Sprawcy też widzą, co się dzisiaj stało i wiedzą, że są bezkarni. Musimy zobaczyć prawdziwą, znaczącą zmianę w naszym systemie, zanim kiedykolwiek będziemy mieli nadzieję na osiągnięcie sprawiedliwości”.

Dylan Farrow oskarża Woody'ego Allena



Dylan Farrow pojawiła się w serialu dokumentalnym HBO „Dylan kontra Farrow”, który badał zarzuty wykorzystywania seksualnego, postawione przez Mię Farrow reżyserowi Woody'emu Allenowi w 1992 roku, w kontekście ich córki, gdy miała ona zaledwie 7 lat.

