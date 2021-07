Serial „Władca Pierścieni”. Poznaliśmy kolejnych członków obsady. Wśród nich aktor z „The Crown”

Do obsady serialu „Władca pierścieni”, produkowanego dla Amazona, dołączyli: Charles Edwards („The Crown”), Will Fletcher („Origin: Beyond the Impact”) oraz debiutanci – Amelie Child-Villiers oraz Beau Cassidy. Szczegóły dotyczące tego, w kogo wcielą się aktorzy, są trzymane w tajemnicy. Obecnie obsada liczy 39 osób, w tym m.in.: Cynthię Addai-Robinson, Maxima Baldry'ego, Iana Blackburna, Kipa Chapmana, Anthony'ego Cruma, Maxine Cunliffe, Lenny'ego Henry, Trystana Gravelle'a, Fabiana McCalluma, Simona Merrellsa czy Geoffa Morrella.

O czym będzie serial „Władca Pierścieni”?

Nadchodząca seria, tworzona przez Amazon Studios, po raz pierwszy pokaże na ekranach bohaterskie legendy historii Drugiej Ery Śródziemia. Wydarzenia rozgrywają się tysiące lat przez fabułą pokazaną w „Hobbicie” i filmową trylogią „Władcy Pierścieni”.

„Rozpoczynający się w czasach względnego spokoju serial podąża za bohaterami, zarówno znanymi, jak i nowymi, gdy mierzą się one z od dawna budzącym obawę ponownym pojawieniem się zła w Śródziemiu. Od najciemniejszych głębin Gór Mglistych, przez majestatyczne lasy stolicy elfów Lindon, po zapierające dech w piersiach wyspiarskie królestwo Numenoru, aż po najdalsze zakątki mapy – te królestwa i postacie stworzą spuściznę, która będzie żyła długo po ich śmierci” – podaje Amazon.

Druga Era to dość mroczna era w dziejach fikcyjnego kontynentu, która trwała 3441 lat, a zaczęła się wraz z ostatecznym pokonaniem Morgotha, o wiele potężniejszego poprzednika Saurona. Jedną z ważniejszych historii Drugiej Ery jest ta królestwa Numenoru oraz opowieść o dojściu Saurona do potęgi.

Twórcy serialu

Producentami wykonawczymi, scenarzystami i showrunnerami serialu są JD Payne i Patrick McKay. Juan Antonio (J.A.) Bayon – specjalista od kina gatunkowego i autor głośnego horroru „Sierociniec” (2007), a także filmu katastroficznego „Niemożliwe” (2012) oraz piątej części cyklu „Park Jurajski” – „Jurassic World: Upadłe królestwo” (2018) wyreżyseruje dwa pierwsze odcinki. Producentami wykonawczymi są Lindsey Weber („10 Cloverfield Lane”), Bruce Richmond („Gra o tron”), Gene Kelly („Boardwalk Empire”), Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison („Breaking Bad”), Jason Cahill („Rodzina Soprano”), i Justin Doble („Stranger Things”).

