Dziennikarka TVN chwali się swoją partnerką. To producentka „Faktów”

Czerwiec nazywany jest „Pride Month”, czyli „Miesiącem Dumy”. W tym czasie na całym świecie organizowanie są parady równości i imprezy kulturalne, podczas których można okazać wsparcie środowisku LGBT+ w walce o równe prawa.

Dziennikarka TVN chwali się partnerką

Miesiąc dumy nie był jedyną okazją, w związku z którą Marta Warchoł postanowiła podzielić się z fanami miłością do swojej partnerki. Dziennikarka TVN opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym składa namiętny pocałunek na ustach swojej partnerki, którą jest Iwona Widomska, czyli producentka „Faktów”.

Dziennikarka celebrowała tego dnia podwójne święto. „Pride month for sure, but it's my birthday” – podpisała fotografię Warchoł. „Życzę Wam wszystkiego najlepszego moje wspaniałe koleżanki” – skomentował ich redakcyjny kolega Maciej Knapik. W social mediach Warchoł można znaleźć wiele zdjęć z Widomską, na których widać, że panie są sobie bliskie. Jednak dopiero teraz zdecydowała się na tak odważne zdjęcie.

„Pride month” w Polsce

W Polsce od 2005 podczas Miesiąca Dumy organizowana jest Parada Równości. Jej organizatorzy i uczestnicy domagają się realizacji trzynastu postulatów. Wśród nich są między innymi wzmocnienie ochrony prawnej przed mową i przestępstwami z nienawiści, wprowadzenie uregulowań ułatwiających proces medycznego i prawnego potwierdzenie płci osobom transpłciowym, prowadzenie aktywnej polityki antydyskryminacyjnej, dotyczącej wszystkich mniejszości.

