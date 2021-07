Była żona Johnny'ego Deppa została mamą. Aktorka pokazała fanom córkę

Aktorka zamieściła na Instagramie zdjęcie z córką i przyznała, że decyzję o tym, że chce zostać matką, podjęła kilka lat temu, jednak chciała, by wszystko odbyło się „na jej zasadach”. Co Amber Heard miała na myśli?

Amber Heard została matką

Zdaniem byłej żony Johnny'ego Deppa w obecnych czasach normą staje się fakt, że nie musimy wychodzić za mąż czy zaręczać się, aby mieć dziecko. Jak donosi The Hollywood Reporter, by skosztować macierzyństwa, Amber Heard skorzystała z pomocy surogatki. W obszernym wpisie na Instagramie gwiazda zaznaczyła, że część jej nadal chce, by jej życie prywatne pozostało tylko i wyłącznie jej sprawą. Aktorka zdaje sobie jednak sprawę z tego, że w jej zawodzie nie będzie to łatwe.

Mimo wszystko Amber Heard chciała podzielić się ze światem swoim szczęściem. „Moja córka urodziła się 8 kwietnia 2021 roku. Nazywa się Oonagh Paige Heard. Jest początkiem reszty mojego życia” – napisała pod zdjęciem z niemowlakiem gwiazda.

Wojna Amber Heard i Johnny'ego Deppa

Rozwód gwiazdorskiej pary miał miejsce już kilka lat temu, jednak batalia sądowa miedzy Amberd Heard, a Johnnym Deppem wciąż trwa. Aktorzy zarzucają sobie wzajemnie stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej. Ostatnio Heard miała być przesłuchiwana w sprawie rzekomego krzywoprzysięstwa. Chodzi o sytuację, w której gwiazda wezwała policję, twierdząc, że Depp ją pobił i zdemolował ich mieszkanie. Adwokat jej byłego męża twierdzi, ze cała sytuacja była zainscenizowana przez aktorkę.

