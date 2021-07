Halina Mlynkova urodziła. Piosenkarka zdradziła płeć i imię dziecka. „Lecą mi łzy szczęścia”

Halina Mlynkova zdradziła fanom, że urodziła chłopca, którego nazwała Leo.

Halina Mlynkova urodziła syna

„Kochani! We wtorek 29.06 o godzinie 9:05 w szpitalu Św. Anny w Piasecznie, pod okiem cudownego dr Kuźlika przyszedł na świat Leo” – napisała piosenkarka pod zdjęciem, na którym pokazała noworodka. Halina Mlynkova podziękowała całemu personelowi za dziewięciomiesięczną, profesjonalną opiekę podczas ciąży. „Jeszcze teraz gdy to piszę lecą mi łzy szczęścia!” – emocjonowała się gwiazda, dodając, że Leo dołączył do drużyny swoich dwóch braci – Piotra i Nikodema.

Piosenkarka przez niemal dziesięć lat była żoną popularnego polskiego aktora Łukasza Nowickiego. Para doczekała się syna Piotra, który dziś jest już u progu dorosłości. Po rozwodzie z aktorem Mlynkova ponownie wyszła za mąż. Jej wybrankiem był czeski producent muzyczny Leszek Wronka. Informacja o ich rozstaniu była sporym zaskoczeniem dla mediów i choć artystka nie chciała zdradzić powodów, to w jednym z wywiadów przyznała, że żyła w toksycznym związku. Obecnym partnerem i ojcem drugiego syna Mlynkovej jest Marcin Kindla, również związany z branżą muzyczną.

