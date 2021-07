Paulina Młynarska pokazała zdjęcie topless. Reakcje mediów ją rozwścieczyły

Paulina Młynarska przeszła w marcu profilaktyczną, podwójną mastektomię i rekonstrukcję piersi. Zarzuciła mediom, że zamieszczając jej zdjęcie topless, uprzedmiotowiły ją i chciały zrobić z niej męczennicę.

Młynarska o mediach: Wpychają kobiety do szuflad i metkują

„Na przykładzie tego zdjęcie chcę pokazać, jak media redukują i upupiają kobiety, jak nas wpychają do szuflad i metkują. Już w godzinę po publikacji zdjęcia, portale zakrzyknęły zgodnie » Młynarska pozuje nago po mastektomii «. Okaleczenie, blizna, którą niewątpliwie taki zabieg zostawia, ma mnie teraz określać na każdym kroku”– napisała na Instagramie rozzłoszczona dziennikarka.

Młynarska dodała, że nie zgadza się, by to właśnie była jej wizytówka i „niechciany port docelowy, w którym jednak da się dzielnie żyć”. Porównała to wręcz do getta dla kobiet po mastektomii. „F**k you kolorowe portale! Moje rany są wygojone. Nie było żadnego » pozowania nago po mastektomii «. Była uchwycona na zdjęciu chwila szczęścia i jedności z naturą” – napisała dziennikarka.

Była gwiazda telewizji podkreśliła, że przeszła ważny i trudny zabieg, a nie metamorfozę, której efekty mają ją określać. Zwróciła się również bezpośrednio do kobiet. „Cztery miesiące po rekonstrukcji mam piękne, nowe piersi i w ogóle już nie myślę o tym, co było. Nie bójcie się” – zakończyła swój wpis Młynarska.

