„M jak miłość”. Kacper Kuszewski wróci do roli Marka Mostowiaka? Ma ratować Mateusza

Kacper Kuszewski odszedł z serialu „M jak miłość” po 18 latach, aby zaangażować się w inne projekty. W oświadczeniu wydanym w 2015 roku wyznał, że była to „trudna decyzja i długo do niej dojrzewał”. Ostatnim odcinkiem, w jakim się pojawił był 1401. Marek Mostowiak przyjechał wtedy z Australii na ślub Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i Artura (Robert Moskwa). Przy okazji poinformował także Barbarę (Teresa Lipowska), że już nigdy nie wróci do Grabiny.

Czy teraz mimo wszystko pojawi się w serialu? Z informacji podawanych przez „Super Express” wynika, że z pewnością w 1495 odcinku „M jak miłość” Marek Mostowiak na wieść o zaginięciu Mateusza podejmie decyzję o powrocie do Grabiny. „Ukochany syn Barbary niezwłocznie wsiądzie w samolot i przyleci do Polski, by osobiście włączyć się w poszukiwania syna!” – czytamy.

Na to, czy rzeczywiście Kuszewski powróci do roli, będziemy musieli nieco poczekać. Aktor nie skomentował na razie medialnych doniesień.



Nowe odcinki „M jak miłość” pojawią się po wakacjach.

