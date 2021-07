Te gwiazdy doczekały się sporej gromadki. Kto ma najwięcej dzieci?

Dziś niewiele osób pozwala sobie na naprawdę dużą rodzinę. A jak to jest wśród gwiazd? Niektóre z nich doczekały się naprawdę sporej gromadki. I nie zawsze oznacza to liczne romanse i pozamałżeńskie potomstwo, choć zdarza się i tak. Zobaczcie sami!

Mia Farrow



Mia Farrow ma aż czternaścioro dzieci. Trzeba jednak dodać, że „tylko” trójka z nich to jej biologiczne potomstwo



Tori Spelling



Gwiazda „Beverly Hills 90210” ma piątkę dzieci i, co nietypowe w Hollywood, ojcem ich wszystkich jest jeden mężczyzna – jej obecny mąż Dean McDermott.





Paweł Królikowski



Zmarły aktor i jego żona Małgorzata doczekali się piątki dzieci: Jana, Antoniego, Julii, Marceliny i Ksawergo.



Bruce Willis



Gwiazdor „Szklanej pułapki” ma pięć córek. Matką trzech najstarszych jest Demi Moore. Dwie najmłosze urodziła obecna żona aktora.



Jude Law



Pierwszą żoną Jude'a Lawa była Sadie Frost, z którą aktor ma trójkę dzieci. Później gwiazdor miał romans z modelką, która urodziła mu córkę Sophie. Następną córkę urodziła mu Catherine Harding, ale i ten związek nie przetrwał. Dwa lata temu Law ponownie się ożenił, a kilka miesięcy później powitał na świecie swoje szóste dziecko.





Mel Gibson



Mel Gibsol ma aż dziewięcioro dzieci. Siedmiu synów i dwie córki.



Joszko Broda



Rodzina Joszko Brody jest naprawdę wyjątkowa. Żona muzyka urodziła mu aż jedenaścioro dzieci. Para ma dziewięciu synów: Jana, Macieja, Tomasza, Mikołaja, Jeremiego, Iwa, Rocha, Józefa i Piotra oraz dwie córki: Marię i Antoninę.



Charlie Chaplin



Jeden z najsłynniejszych komików na świecie miał aż jedenaścioro dzieci. Mówiło się, że to tylko te dzieci, o których wiadomo, bo Chaplin słynął z licznych romansów i potrafił mieć tym samym momencie nawet kilkanaście kochanek na raz.



Eddie Murphy



Aktor jest ojcem dziesięciorga dzieci. Pierwszą piątkę urodziła mu jego pierwsza żona, wszystkie kolejne dzieci mają już inne matki. Jedną z nich jest była wokalistka grupy Spice Girls Mel B.



Clint Eastwood z rodziną



Jeśli chodzi o Clinta Eastwooda, to historia jest bardzo tajemnicza, bo tak naprawdę nikt nie wie, ile dzieci liczy sobie aktor. Oficjalnie mówi się, że aktor ma ośmioro dzieci z sześcioma, różnymi kobietami.

