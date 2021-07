Weekendowe nowości na Netflix i HBO GO. Podpowiadamy, co warto obejrzeć

Wśród weekendowych nowości platformy Netflix znajdziemy produkcje takie jak „Książęta” czy „Ulica strachu – część 1. – 1994”. W serwisie pojawiły się także filmowe klasyki jak „Obecność 2” oraz „Czego pragnie dziewczyna”, a dla najmłodszych tytuł „Kung Fu Panda 3”.

HBO GO z kolei przygotowało dla swoich widzów serię „Ocean's”, łącznie z najnowszą wersją, w której w obsadzie zobaczymy m.in.: Sandrę Bullock, Rihannę czy Helenę Bonham Carter. Poza tym będziemy mogli zobaczyć filmy takie jak „Le Mans '66” czy „Wyzwanie dla kumpla”.

Zobaczcie pełną rozpiskę weekendowych nowości na Netflix oraz HBO GO i sprawdźcie, czy znajdziecie coś dla siebie.

„Książęta” – Netflix

Młody książę staje przed wielkim dylematem – miłość czy obowiązek?



„Czego pragnie dziewczyna” – Netflix

Daphne zamieszkuje w Londynie u swojego ojca, który lata temu porzucił jej matkę. Prosta dziewczyna musi przyzwyczaić się do sztywnych zasad panujących na angielskim dworze.





„Obecność 2” – Netflix

Lorraine i Ed Warren udają się do północnej części Londynu, aby pomóc samotnej matce wychowującej czwórkę dzieci, której dom jest nawiedzany przez złośliwe duchy.





„Kung Fu Panda 3” – Netflix



Złoczyńca Kai niszczy Chiny, pokonując największych mistrzów kung-fu. Po ma za zadanie wyszkolić swoich współbraci i stworzyć drużynę niepokonanych Pand.



„Ulica strachu – część 1. – 1994” – Netflix



Grupa nastoletnich przyjaciół przypadkiem staje twarzą w twarz z mroczną siłą, która od ponad 300 lat gnębi ich miasteczko i ma na swoim koncie serię brutalnych morderstw. Witajcie w Shadyside.



„Wyzwanie dla kumpla” – HBO



Grupa przyjaciół spotyka się po latach, by zagrać w szaloną grę złożoną z różnej maści absurdalnych wyzwań. Mężczyźni starają się wyleczyć stare rany, naprawić dawne krzywdy i odkrywają prawdziwe znaczenie przyjaźni.



„Le Mans ‘66” – HBO



Amerykański projektant samochodów i brytyjski kierowca podejmują wyzwanie stworzenia samochodu wyścigowego dla Forda i pokonania ekipy Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans we Francji. Matt Damon i Christian Bale w rolach głównych.



„Ocean's Eleven: Ryzykowna gra” – HBO



George Clooney jako Danny Ocean, który zaraz po wyjściu z więzienia planuje jednocześnie napaść na trzy kasyna w Las Vegas i w tym celu kompletuje niezwykłą grupę fachowców.



„Ocean's Twelve: Dogrywka” – HBO



Trzy lata po tym jak Danny Ocean i jego ekipa dokonali napadu wszech czasów, okradając kilka kasyn w Las Vegas, muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Sequel kinowego hitu z plejadą hollywoodzkich gwiazd w rolach głównych.



„Ocean's 13” – HBO



Gang Danny'ego Oceana planuje swój kolejny wielki skok. Wybór pada na właściciela kasyn i hoteli, bezwzględnego Willy'ego Banka (w tej roli Al Pacino).



„Ocean's 8” – HBO



Sandra Bullock jako oszustka i zarazem siostra osławionego Danny'ego Oceana, która z pomocą zrekrutowanej przez siebie ekipy pragnie dokonać skoku stulecia.



„Przerwa z Sam Jay” – HBO



Wieczorny talk show, w którym gospodyni Sam Jay zajmuje się najpopularniejszymi tematami kulturalnymi i społecznymi z mijającego tygodnia. Porusza takie kwestie jest rasa, polityka, nauka, religia, celebryci i wiele innych oraz analizuje je ze swojego wyjątkowego i wywrotowego punktu widzenia.

