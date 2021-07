Krzysztof Warlikowski otrzymał Złotego Lwa na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Wenecji

Odbierając nagrodę, Krzysztof Warlikowski podkreślił, że chociaż Złoty Lew to nagroda za całokształt twórczości, to nie oznacza to dla niego zakończenia kariery czy spoczęcia na laurach. – Ta nagroda jest zobowiązaniem do dalszej podróży – powiedział reżyser.

Krzysztof Warlikowski nagrodzony Złotym Lwem w Wenecji

– Od ponad dwudziestu lat Krzysztof Warlikowski jest orędownikiem głębokiej odnowy europejskiego języka teatru – uzasadniali swój wybór członkowie jury Bienalle do Venezia. Sam reżyser zadedykował swoją nagrodę zespołowi Teatru Nowego, którego jest współzałożycielem i dyrektorem artystycznym oraz aktorowi Zygmuntowi Malanowiczowi, z którym pracował nad nową sztuką „Odyseja”, ale przygotowania do spektaklu przerwała nagła śmierć aktora.

Kim jest Krzysztof Warlikowski?

Warlikowski jest reżyserem teatralnym, który cieszy się uznaniem w wielu krajach. Jego praca została już wielokrotnie doceniona i nagrodzona. Artysta ma na swoim koncie między innymi Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, francuski Order Kawalera Kultury, Złotego Yoricka – nagrodę za najlepszą inscenizacją sztuki szekspirowskiej i nagrodę Francuskiego Związku Krytyków Teatralnych dla najwybitniejszego przedstawienia obcojęzycznego. Od 2008 roku kieruje Teatrem Nowym w Warszawie.

