Jan Janga-Tomaszewski walczy z nowotworem. Jest apel do fanów aktora

Trudna diagnoza aktora

O pomoc dla swojego kolegi poprosił Jacek Bończyk, również aktor. W zbiórce pieniędzy, rozpoczętej na platformie pomagam.pl czytamy, że od jesieni ubiegłego roku Jan Janga-Tomaszewski zmagał się przez kilka miesięcy z półpaścem, który znacznie go osłabił i doprowadził do sporej utraty wagi. Jak opisuje Bończyk, w związku z tym, że przez pandemię kontakt z lekarzem był mocno utrudniony, w maju bieżącego roku dopiero aktor rozpoczął kompleksowe badania. Wykazały one, że ma raka płuca z przerzutami do mózgu. „Jasiek znajduje się od tygodnia w szpitalu onkologicznym, gdzie czeka na radioterapię głowy, a następnie dalsze działania lekarzy” – czytamy.

Liczy się każda kwota

Stan aktora uniemożliwia mu pracę i samodzielne funkcjonowanie. „Jeśli dodam, że od blisko 2 lat nie miał możliwości zarobienia na życie w teatrze, filmie czy koncertach (tak jak niemal wszyscy artyści) – widać, że sytuacja finansowa walczącego z nowotworem Jana jest naprawdę trudna” – pisze Bończyk. Zapewnił, jednak, że mimo trudności aktor się nie poddaje, bo jest „twardym facetem”. „Każda kwota, którą uda nam się zebrać, podreperuje zanikające zasoby finansowe, ułatwi Jaśkowi codzienne życie i pozwoli opłacić leki oraz transport” – podkreśla Bończyk.

Jan Janga-Tomaszewski

Jan Janga-Tomaszewski w 1976 roku ukończył studia na PWST w Krakowie. Jest wykonawcą piosenki aktorskiej, znanym m.in. z interpretacji twórczości Edawarda Stachury. W trakcie swojej kariery aktorskiej grał w wielu teatrach oraz kultowych telewizyjnych produkcjach. Widzowie oglądać mogli go m.in. w: „07 zgłoś się” (Oscar Thomas „Cappuccino”), „13 posterunku”, „Miodowych latach”, „Na wspólnej”, „Kryminalnych”, „Ojcu Mateuszu” czy „Prawie Agaty”.

Janga-Tomaszewski jest także aktorem dubbingowym. Podkładał głos pod: Dwalina w trylogii „Hobbit”, Kamaji w „Spirited Away: W krainie bogów”, Blade'a w „Spider-Manie”, „Rodzinie Addamsów”, „Jetsonowie spotykają Flinstonów” oraz Abonbofisa w „Asteriksie i Kleopatrze”.

