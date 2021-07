Paweł Deląg spotyka się z gwiazdą „Top Model”. Internauci wytykają parze dużą różnicę wieku

On jest znanym aktorem, jej sławę przyniósł udział w programie „Top Model”. I choć Pawła Deląga i Annę Markowską dzieli spora różnica wieku, to wygląda na to, że parę połączyło płomienne uczucie.

Paweł Deląg spotyka się z finalistką „Top Model”

Modelka zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie z Pawłem Delągiem, które wywołało szereg spekulacji. „Mądrość i szczerość zamknięta w chwili z książką i winem, którą zapamiętam na zawsze. Gdzieś na środku wszechświata” – napisała pod fotografią Anna Markowska. Część internautów pogratulowała modelce związku ze znanym aktorem, jednak zdecydowana większość wytykała jej różnicę wieku. Deląg jest starszy od gwiazdy „Top Model” o ponad 20 lat. Markowska nie pozostała obojętna na te komentarze. „Będąc 30-letnią kobietą, proszę pozwolić, że samodzielnie uznam, kto jest dla mnie odpowiedni” – napisała.

Kim jest Anna Markowska?

Anna Markowska brała udział w 7. edycji „Top Model”, gdzie doszła do samego finału. Zarówno jurorów, jak i widzów, poruszyła nie tylko jej uroda, ale i historia. Modelka trafiła do programu niedługo po pokonaniu raka. „Pamiętam, jak bardzo się bałam, kiedy na castingu zaczęto wypytywać mnie o blizny i inne, jeszcze wtedy bardzo widoczne, zmiany na twarzy po chorobie... Bardzo się ich wstydziłam” – napisała na Instagramie Markowska. Dodała również, że bardzo się cieszy, że pokonała lęk i zawalczyła o swoje marzenia, dzięki którym pracuje teraz w wymarzonym zawodzie modelki.

