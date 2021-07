„Czarna Wdowa” z premierą już w ten weekend. Film otwiera elektryzujący cover hitu Nirvany

„Czarna Wdowa” to nie tylko pierwszy w 2021 roku film od Marvel Studios czy pierwszy od 2019 roku film należący do Marvel Cinematic Universe. To także otwarcie czwartej fazy tego gigantycznego projektu, na który składają się już 24 tytuły. Chyba nie trzeba podkreślać, jak wielkim wyróżnieniem jest nagranie piosenki otwierającej taki film.

Ten zaszczyt przypadł piosenkarce Malii J i jej coverowi „Smells Like Teen Spirit” Nirvany. Przerobiony przebój został wpasowany w prolog, który swoim stylem ma nawiązywać do tych znanych z serii filmów o Jamesie Bondzie. W wywiadzie dla magazynu Consequence artystka opowiedziała o swojej reakcji na wieść o tak wielkiej szansie.

– Szczerze, uznaliśmy to za żart i nie odpowiedzieliśmy im od razu. Inna wersja tego coveru krąży w przemyśle filmowym od 2015 roku i mogę tylko zgadywać, że ktoś od nich był fanem i chciał umieścić ją w filmie – mówiła Malia J. – Dowiedziałam się o tym podczas pandemii i te wiadomości podniosły mnie na duchu w ciężkich czasach. Bo nie miałam pojęcia, że utwór wyląduje w produkcji Marvela, a co dopiero w napisach otwierających film. Jestem ogromną fanką Scarlett Johansson i Florence Pugh, a bycie częścią czegoś, w czym biorą udział, to spełnienie moich marzeń – podkreślała szczęśliwa artystka.

„Czarna Wdowa”. Fabuła

Fabuła „Black Widow” umieszczona została pomiędzy wydarzeniami z „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów” i „Avengers: Wojna bez granic”. Poza przybliżeniem postaci Nataszy Romanoff możemy spodziewać się też potężnego antybohatera, znanego fanom komiksów jako Taskmaster. To doskonale wyszkolony najemnik, którego charakterystyczną cechą jest zdolność kopiowania technik walki różnych superbohaterów. W zwiastunach możemy np. zobaczyć, jak na wzór Kapitana Ameryki posługuje się specjalną tarczą.

„Czarna Wdowa”. Twórcy i obsada

Reżyserem filmu „Czarna Wdowa” jest Cate Shortland („Flowergirl”, „Salto”, „Lore”). Scenariusz stworzyli Jac Schaeffer i Ned Benson. Oprócz Scarlett Johansson na ekranie pojawiają się także: David Harbour (Alexi Shostakov, czyli Red Guardian), Florence Pugh (Yelena Belova), O.T. Fagbenle (Rick Mason), Rachel Weisz (Melina Vostokoff), Ray Winstone i William Hurt.

„Czarna Wdowa”. Premiera

Polska premiera „Czarnej Wdowy” zaplanowana została na 9 lipca 2021 roku.

Czytaj też:

„Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni”. Marvel prezentuje nowy trailer swojego hitu