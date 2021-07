Alvaro Soler wraca po długiej przerwie. Piosenka „Manana” promuje nowy album artysty

Płyta Magia ukaże się na rynku już 9 lipca. Jak zapowiada artysta, nie zabraknie na niej ani sentymentalnych utworów, ani piosenek z pozytywnym przekazem dla jego słuchaczy.

„Magia”. Nowa płyta Alvaro Solera

Piosenkarz zniknął ze sceny na półtora roku. Jak powiedział w wywiadzie, potrzebował czasu, by ochłonąć i zebrać nowe doświadczenia, z których mógł stworzyć nowe piosenki. Później z kolei przyszła pandemia i wszystko się przedłużyło. – Magia to z pewnością najbardziej intymny z moich dotychczasowych albumów i, moim zdaniem, najlepszy. Otworzyłem się w zupełnie nowy sposób i pokazałem wszystko – powiedział w wywiadzie Solera.

W singlu „Manana” Alvaro Solera występuje razem z duetem Cali Y El Dendee. – To była rewelacyjna współpraca. Nie mogę się doczekać, aż zacznę wykonywać singiel na koncertach. Czasami w piosence czujesz wyjątkową magię i myślę, że „Manana” to właśnie ten przypadek. – cieszy się gwiazdor. Piosenkarz w ciągu zaledwie kilku lat doczekał się ponad 80 złotych i platynowych płyt w wielu krajach na świecie. Ponad to sprzedał dwa miliony albumów i ponad 4,5 miliarda streamów w serwisach muzycznych. Nowa płyta Alvaro Solery „Magia” ukaże się na rynku 9 lipca.

Czytaj też:

Jan Janga-Tomaszewski walczy z nowotworem. Jest apel do fanów aktora